Джонсон оприлюднив відео з україночкою, яка заспівала гімн

Так, цього разу він опублікував відео, на якому маленька українка – Меліса Когут, заспівала гімн України. Вона виконала його поряд з Борисом Джонсоном, який був у захопленні від талановитої україночки.

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Приємно чути, як вчора дуже талановита Меліса Когут співала Гімн України,
– підписав відео Джонсон.

Прем'єр-міністр Британії показав маленьку українку, яка співає гімн: щемливе відео

Велика Британія стала міцним союзником України

Велика Британія всіляко підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Прем'єр Борис Джонсон неодноразово заявляв, що його країна допоможе українцям перемогти Путіна. І, за словами Джонсона, перемога точно буде за Україною він заявив, що ще ніколи не був настільки впевнений у перемозі України.

Натомість українці висловлюють захоплення мужністю та щирістю Бориса Джонсона. Пишуть слова подяки у соцмережах та навіть перейменовують вулиці на честь прем'єр-міністра Великої Британії.

Чому Джонсону вдячні українці

  • Ще 23 квітня Джонсон та Зеленський домовилися про надання Україні важкого озброєння.
  • Джонсон зазначив, що в знак солідарності з українським народом Велика Британія знову відкрила своє посольство у Києві. Крім того, за його словами, королівство продовжить вводити нові санкції проти російських військових.
  • Британія пропагандує солідарність з Україною на міжнародній арені.
  • Підтримка Великої Британії відчутна й на економічному фронті – скасували усі мита на товари, що надходять до країни з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю.
  • Британський уряд прийняв рішення надати Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. Це вдвічі перевищує попередні обіцянки Бориса Джонсона.
  • Крім того, цього місяця у Великій Британії пройшов аукціон зі збору коштів для України. На ньому продали за понад 3 мільйони гривень флісову кофту Володимира Зеленського. Захід відбувся за участі Бориса Джонсона, який закликав не жаліти коштів.

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