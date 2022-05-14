Джонсон оприлюднив відео з україночкою, яка заспівала гімн

Так, цього разу він опублікував відео, на якому маленька українка – Меліса Когут, заспівала гімн України. Вона виконала його поряд з Борисом Джонсоном, який був у захопленні від талановитої україночки.

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Приємно чути, як вчора дуже талановита Меліса Когут співала Гімн України,

– підписав відео Джонсон.

Прем'єр-міністр Британії показав маленьку українку, яка співає гімн: щемливе відео

Велика Британія стала міцним союзником України

Велика Британія всіляко підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Прем'єр Борис Джонсон неодноразово заявляв, що його країна допоможе українцям перемогти Путіна. І, за словами Джонсона, перемога точно буде за Україною – він заявив, що ще ніколи не був настільки впевнений у перемозі України.

Натомість українці висловлюють захоплення мужністю та щирістю Бориса Джонсона. Пишуть слова подяки у соцмережах та навіть перейменовують вулиці на честь прем'єр-міністра Великої Британії.

Чому Джонсону вдячні українці

Ще 23 квітня Джонсон та Зеленський домовилися про надання Україні важкого озброєння.

Джонсон зазначив, що в знак солідарності з українським народом Велика Британія знову відкрила своє посольство у Києві. Крім того, за його словами, королівство продовжить вводити нові санкції проти російських військових.

Британія пропагандує солідарність з Україною на міжнародній арені.

Підтримка Великої Британії відчутна й на економічному фронті – скасували усі мита на товари, що надходять до країни з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю.

Британський уряд прийняв рішення надати Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. Це вдвічі перевищує попередні обіцянки Бориса Джонсона.

Крім того, цього місяця у Великій Британії пройшов аукціон зі збору коштів для України. На ньому продали за понад 3 мільйони гривень флісову кофту Володимира Зеленського. Захід відбувся за участі Бориса Джонсона, який закликав не жаліти коштів.

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