Джонсон раздумывает над тем, чтобы уйти из политики перед следующими выборами, – СМИ

После своей отставки Борис Джонсон планирует полностью оставить политическую карьеру. Но это случится не раньше следующих выборов.

Сейчас Джонсон раздумывает, завершить ли политическую карьеру на следующих выборах или пойти по стопам предшественницы Терезы Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

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Почему Джонсон не может отказаться от мандата сейчас

По информации издания, Борис Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас во избежание проведения довыборов в Палату общин.

Чем Джонсон будет заниматься после политики

Вероятно, Борис Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Издательство Hodder & Stoughton ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения господина Джонсона главой МИД. Политик уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов.

При этом Борис Джонсон столкнулся с личной проблемой жилья. После отставки ему предстоит покинуть резиденцию на Даунинг-стрит. Но его собственное жилье сдается в аренду и сейчас в нем проживают другие люди.

Борис Джонсон ушел в отставку: грозит ли это Украине

7 июля во время премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон объявил о своей отставке. Он готов продолжать исполнять обязанности премьер-министра и главы Консервативной партии до момента избрания нового лидера.

Он подчеркнул, что кадровые изменения не окажут влияния на поддержку Украины и призвал Великобританию продолжать держать лидерство в борьбе с россией.

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