Джонсон бросил вызов Трампу

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон начал говорить об условиях, которые уже в ближайшие недели позволят разблокировать долгожданное решение о помощи Украине. На первый взгляд, эти условия могут казаться странными.

Джонсон позаботился о своей карьере

Спикер предлагает привязать решение о помощи Украине к тем решениям, которые заставят президента США Джо Байдена отменить собственный мораторий на новые разрешения на экспортные объекты сжиженного природного газа. Республиканцы продемонстрируют это как настоящую победу над климатической повесткой дня президента США.

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Но вопрос не только в триумфе республиканцев. Такой шаг позволит Джонсону сообщить своим избирателям, что он разблокировал экспортный терминал в штате Луизиана, который должен быть расположен вдоль судоходного канала, соединяющего Мексиканский залив с озером Чарльз.

Если такое решение примут, никто не сможет помешать Джонсону, если он решит переизбраться в Палату представителей. Даже конфликт с республиканцами, которые поддерживают Дональда Трампа, и даже конфликт с самим Трампом не станут проблемой для продолжения политической карьеры Джонсона. С ним не произойдет так, как было с Кевином Маккарти, который после ссоры с трампистами был вынужден покинуть не только пост спикера Палаты представителей, но и сам Конгресс.

Джонсон относится к ситуации достаточно серьезно. Это продемонстрировало его недавнее интервью, в котором политик открыто обсуждал вопрос о том, как структурировать помощь Украине. Хотя он подчеркивал, что еще не пришел к окончательному решению, как именно предложит голосовать Конгрессу, но продолжает работать над достижением консенсуса среди республиканцев.

Среди тех идей, которые выдвигает Джонсон, есть и возможность продажи российских суверенных активов, которые были заморожены на Западе. "Если мы сможем использовать захваченные активы российских олигархов, чтобы помочь Украине бороться с российской агрессией – это будет просто настоящая победа", – сказал Джонсон.

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Такая идея ранее не имела поддержки в Администрации президента США. Но сейчас, когда вопрос о необходимости помощи Украине встал ребром, не исключено, что Белый дом согласится с этим предложением Джонсона. Поэтому снова увеличится возможность того, что решение о помощи Украине примут.

Давление на спикера

Джонсон пытается маневрировать между двумя силами. Радикальные трамписты среди депутатов Палаты представителей выступают против любой помощи Украине. Хотя в последнее время даже Трамп начал говорить на эту тему более осторожно. Он отметил, что США могли бы кредитовать Украину в ее дальнейшей борьбе с Россией. Но есть и другие силы, давление которых чувствует Джонсон, – это лидеры практически всех стран цивилизованного мира, которые публично и не публично призывают его не медлить с принятием решений.

Джонсон осознает, что когда Байден обвиняет республиканцев в Конгрессе в том, что они не дают возможности помочь Украине, он таким образом усиливает собственные предвыборные позиции в поединке с Трампом. Это американское общественное мнение. Очевидно, что именно под его влиянием Джонсон разговаривал с Владимиром Зеленским, который объяснил спикеру, что Украина сейчас страдает от отсутствия американской помощи.

Сам факт разговора Зеленского и Джонсона демонстрирует, что спикер Палаты представителей стал серьезнее относиться к необходимости принятия решения о помощи Украине.

Нечего скрывать – вопрос американской помощи является сейчас принципиальным с точки зрения количества оружия, которым могут оперировать Силы обороны Украины. Тем более, что россияне готовятся к новым наступательным действиям с целью оккупации новых украинских регионов. План Трампа о том, что он договорится с Владимиром Путиным, если станет президентом, ставится под сомнение.

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Если Путин будет оперировать значительно большим количеством украинских земель, то возникнет вопрос – а зачем ему договариваться с президентом США, если у него есть возможность продолжать свои агрессивные действия? Это будет касаться не только Украины, но и других бывших советских республик.

США должны быть заинтересованы в том, чтобы украинская армия сдерживала Россию и не создавала у Путина иллюзий, что он может получить контроль над другими государствами. Ситуация более серьезная и угрожающая, чем могут представить себе Трамп и Джонсон. Им лучше не убеждаться в правдивости этой оценки во время пребывания в предвыборной борьбе.

Если российско-украинский конфликт будет продолжаться в пользу Путина – следующему американскому президенту не позавидуешь.