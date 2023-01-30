Джонсон предлагал Зеленскому помощь с эвакуацией в начале вторжения: тот отказался
Источник:BBC
В начале российского вторжения бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал Владимиру Зеленскому выехать в безопасное место. Однако тот отказался.
Таким образом, украинский президент героически остался в Украине для борьбы с российским врагом. Напомним, также эвакуироваться из Украины Зеленскому предлагал американский лидер Джо Байден.
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Джонсон предлагал Зеленскому помощь с эвакуацией
По словам Джонсона, через две недели после вторжения ему позвонил Владимир Зеленский. В тот момент украинский президент был спокоен.
Зеленский был очень, очень спокоен. Но, говорит он мне, ты знаешь, они атакуют повсюду,
– вспомнил Джонсон.
Во время разговора экс-премьер предложил Зеленскому перевезти его в безопасное место. Впрочем, президент отказался.
"Он не принимал у меня это предложение. Он героически остался там, где был", – отметил Джонсон.
Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину, – Зеленский
Через день после вторжения России, 25 февраля, Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам подтвердил, что он, премьер-министр и другие ключевые лица государства остаются в Киеве.
Так, президент показал на видео, что кроме него в Киеве остаются лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль и советник главы администрации президента Михаил Подоляк.