Джонсон предлагал Зеленскому помощь с эвакуацией в начале вторжения: тот отказался

В начале российского вторжения бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал Владимиру Зеленскому выехать в безопасное место. Однако тот отказался.

Таким образом, украинский президент героически остался в Украине для борьбы с российским врагом. Напомним, также эвакуироваться из Украины Зеленскому предлагал американский лидер Джо Байден.

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Джонсон предлагал Зеленскому помощь с эвакуацией

По словам Джонсона, через две недели после вторжения ему позвонил Владимир Зеленский. В тот момент украинский президент был спокоен.

Зеленский был очень, очень спокоен. Но, говорит он мне, ты знаешь, они атакуют повсюду,

– вспомнил Джонсон.

Во время разговора экс-премьер предложил Зеленскому перевезти его в безопасное место. Впрочем, президент отказался.

"Он не принимал у меня это предложение. Он героически остался там, где был", – отметил Джонсон.

Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину, – Зеленский

Через день после вторжения России, 25 февраля, Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам подтвердил, что он, премьер-министр и другие ключевые лица государства остаются в Киеве.

Так, президент показал на видео, что кроме него в Киеве остаются лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль и советник главы администрации президента Михаил Подоляк.