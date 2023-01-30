У такий спосіб український президент героїчно залишився в Україні для боротьби з російським ворогом. Нагадаємо, також евакуюватися з України Зеленському пропонував американський лідер Джо Байден.

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Джонсон пропонував Зеленському допомогу з евакуацією

За словами Джонсона, за два тижні після вторгнення йому зателефонував Володимир Зеленський. У той момент український президент був спокійний.

Зеленський був дуже, дуже спокійний. Але, каже він мені, ти знаєш, вони атакують всюди,

– пригадав Джонсон.

Під час розмови експрем’єр запропонував Зеленському перевезти його у безпечне місце. Втім, президент відмовився.

"Він не приймав у мене цю пропозицію. Він героїчно залишився там, де був", – зазначив Джонсон.

Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну, – Зеленський

За день після вторгнення Росії, 25 лютого, Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців підтвердив, що він, прем'єр-міністр та інші ключові особи держави залишаються у Києві.

Так, президент показав на відео, що крім нього у Києві залишаються лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та радник очільника адміністрації президента Михайло Подоляк.