Борис Джонсон раскритиковал циничные обвинения Трампа в сторону Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на недавние обвинения президента США Дональда Трампа в сторону Украины, раскритиковав американского лидера.

Свое мнение относительно заявлений Трампа он заявил во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука и Ялтинской Европейской Стратегией (YES), передает 24 Канал.

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Как отреагировал Джонсон

Экс-премьеру Великобритании не понравились недавние заявления Дональда Трампа, который оправдывал агрессию России против Украины.

Сказать, что Украина начала войну – это самое вопиющее обвинение жертвы, которое я когда-либо слышал. Знаете, как я уже говорил ранее, это все равно, что обвинять Соединенные Штаты в том, что они сбили японские истребители в Перл-Харборе. Это абсолютная чушь,

– заявил он.

В то же время Борис Джонсон выразил оптимистичные взгляды относительно потенциальной американо-украинской сделки по редкоземельным металлам. По его словам, он видит в возможной договоренности определенные положительные моменты.

"Я думаю, что его следует прочитать. И я думаю, что он содержит семена надежды и прогресса. И да, с одной стороны, он выглядит вымогательским. Но, так же как и ленд-лиз в 1941 году, не так ли?", – добавил бывший британский премьер.

Также он отметил, что Украина должна пройти "через этот этап", несмотря на тревогу относительно того, насколько "грабительской" может быть соглашение для нашего государства. Борис Джонсон считает, что это может открыть путь к прогрессу.

Напомним, он также объяснил, что Дональд Трамп делает антиукраинские заявления по двум причинам. По его словам, американский президент "слушает много мусора об Украине". Вторую причину глупых заявлений Трампа Джонсон видит в том, что "сейчас происходят какие-то переговоры".