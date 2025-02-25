Свою думку щодо заяв Трампа він заявив під час спеціальної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською Європейською Стратегією (YES), передає 24 Канал.

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Як відреагував Джонсон

Експрем'єру Великої Британії не сподобалися нещодавні заяви Дональда Трампа, який виправдовував агресію Росії проти України.

Сказати, що Україна почала війну – це найбільш кричуще звинувачення жертви, яке я коли-небудь чув. Знаєте, як я вже говорив раніше, це все одно, що звинувачувати Сполучені Штати в тому, що вони збили японські винищувачі в Перл-Харборі. Це абсолютна нісенітниця,

– заявив він.

Водночас Борис Джонсон висловив оптимістичні погляди стосовно потенційної американо-української угоди щодо рідкоземельних металів. За його словами, він бачить у можливій домовленості певні позитивні моменти.

"Я думаю, що його слід прочитати. І я думаю, що він містить насіння надії та прогресу. І так, з одного боку, він виглядає здирницьким. Але, так само як і ленд-ліз у 1941 році, чи не так?", – додав колишній британський прем'єр.

Також він зазначив, що Україна має пройти "через цей етап", попри тривогу стосовно того, наскільки "грабіжницькою" може бути угода для нашої держави. Борис Джонсон вважає, що це може відкрити шлях до прогресу.

Нагадаємо, він також пояснив, що Дональд Трамп робить антиукраїнські заяви з двох причин. За його словами, американський президент "слухає багато сміття про Україну". Другу причину дурних заяв Трампа Джонсон вбачає у тому, що "зараз відбуваються якісь переговори".