В Германии резко ответили на критику Джонсона о неподдержке Украины

Борис Джонсон подверг критике три страны Евросоюза за их поведение перед полномасштабным вторжением России в Украину. В их числе была и Германия.

Так, по словам Джонсона, Германия до полномасштабного вторжения России считала, что лучше будет, если война завершится быстро, а Украина сложит оружие и проиграет, чем будет вовлечена в длительную войну. Об этом он рассказал в интервью CNN.

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Германия ожидала, что Украина скоро упадет

Также в интервью Джонсон утверждал, что настроения в европейских столицах перед полномасштабным вторжением очень отличались, а потому не было единства и однозначной поддержки Украины, которая есть сейчас. К примеру, он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицал угрозу вторжения, а Италия, которую возглавлял тогда Марио Драги, заявила, что не может помочь, поскольку она очень зависима от российских углеводородов.

Однако Джонсон также подчеркнул, что после 24 февраля отношение в Европе быстро изменилось.

После всех моих тревог... я отдаю должное тому, как действовал ЕС. Они объединились. Санкции были жесткими,

– сказал он.

Однако в Берлине гневно ответили на эти слова. Представитель немецкого канцлера Олафа Шольца дипломатически раскритиковал бывшего премьер-министра Великобритании. Также он отметил, что у Бориса Джонсона "уникальные отношения с правдой".

Мы знаем, что очень интересный бывший премьер-министр всегда имеет уникальные отношения с правдой, и этот случай не исключение,

– сказал он.

Об этом говорил и экс-посол Украины в Германии

Отметим, что такие утверждения экс-премьер-министра Великобритании похожи на заявления бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он ранее сообщил, что немецкие политики ожидали поражения Украины в течение трех дней после начала полномасштабного вторжения, и потому считали, что бессмысленно оказывать любую помощь нашему государству. По его словам, об этом они сами ему сообщили перед вторжением.

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По словам Мельника, Украина еще 14 февраля:

предупреждала Германию, что Киев могут разбомбить в ближайшие дни,

просила 12 тысяч противотанковых ракет.

Позже Андрей Мельник заявил, что министр финансов Германии Кристиан Линднер был против поставок оружия Украине или отключения России от международных банковских платежей Swift. Более того, Линднер с улыбкой сказал ему, что он думает, что Украина развалится через несколько часов, и что он готов говорить с марионеточным режимом, который установит Россия. Эти обвинения министерство финансов Германии также отвергло.

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