Это признал Вольфганг Шойбле, экспрезидент Бундестага, бывший министр финансов и внутренних дел Германии, человек, называемый "политической легендой".

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Он отметил, что в 1990-х "мог видеть, что Россия делает в Чечне", но даже позже не прислушался к оговоркам президента Польши Леха Качиньского, который после нападения России на Грузию в 2008 году сказал, что "сначала – Грузия, затем – Украина, впоследствии - Молдова, позже - страны Балтии, затем - Польша.

"Он был прав", – признал Шойбле.

Шойбле оценил политику в отношении России последних десятилетий как неправильную и взял на себя часть ответственности за это.

Конечно. Мы не желали этого созидать. Это касается всех,

– сказал Шойбле на вопрос, упрекает ли он себя за это.

Не все политики способны признать ошибки

Перечисляя "великих германских канцлеров", Шойбле вспомнил Конрада Аденауэра, Вилли Брандта и Гельмута Коля, но не Ангелу Меркель.

О том, будет ли госпожа Меркель считаться одним из великих канцлеров, возможно, еще слишком рано судить окончательно. Даже сейчас в отношении России она не может признать, что мы допустили ошибки,

– добавил он.

Коротко о скандальных заявлениях Меркель

Важно! Действующая политическая сила все же поддерживает Украину в войне с Россией и признает ошибки в начале полномасштабного вторжения. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ошибался по поводу российско-украинской войны. Его нынешняя риторика является общей для всего германского политикума. В частности, после визита в Украину в октябре он признался, что у людей в Германии совсем другое представление о войне , чем все на самом деле. "Все гораздо хуже, чем мы себе представляли".

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