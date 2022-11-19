Це визнав Вольфганг Шойбле, експрезидент Бундестагу, колишній міністр фінансів, і внутрішніх справ Німеччини, людина, яку називають "політичною легендою".

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Німеччина ігнорувала воєнну агресію Кремля

Він зазначив, що у 1990-х "міг бачити, що Росія робить у Чечні", але навіть пізніше не дослухався до застережень президента Польщі Леха Качинського, який після нападу Росії на Грузію у 2008 році сказав, що "спочатку – Грузія, потім – Україна, згодом – Молдова, пізніше – країни Балтії, потім – Польща".

"Він мав рацію", – визнав Шойбле.

Шойбле оцінив політику щодо Росії останніх десятиліть як неправильну та взяв на себе частину відповідальності за це.

Звичайно. Ми не хотіли цього бачити. Це стосується всіх,

– сказав Шойбле на запитання, чи він докоряє собі за це.

Не усі політики здатні визнати помилки

Перераховуючи "великих німецьких канцлерів", Шойбле згадав Конрада Аденауера, Віллі Брандта та Гельмута Коля, але не Ангелу Меркель.

Про те, чи буде пані Меркель вважатись однією із великих канцлерів, можливо, ще занадто рано судити остаточно. Навіть зараз щодо Росії вона не може визнати, що ми припустилися помилок,

– додав він.

Коротко про скандальні заяви Меркель

Важливо! Діюча політична сила все ж підтримує Україну у війні з Росією і визнає помилки на початку повномасштабного вторгнення.Так, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр визнав, що помилявся щодо російсько-української війни. Його нинішня риторика є спільною для всього німецького політикуму. Зокрема, після візиту в Україну у жовтні він зізнався, що в людей у Німеччині зовсім інше уявлення про війну, ніж усе є насправді. "Усе значно гірше, ніж ми собі уявляли".

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