Це визнав Вольфганг Шойбле, експрезидент Бундестагу, колишній міністр фінансів, і внутрішніх справ Німеччини, людина, яку називають "політичною легендою".
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Він зазначив, що у 1990-х "міг бачити, що Росія робить у Чечні", але навіть пізніше не дослухався до застережень президента Польщі Леха Качинського, який після нападу Росії на Грузію у 2008 році сказав, що "спочатку – Грузія, потім – Україна, згодом – Молдова, пізніше – країни Балтії, потім – Польща".
"Він мав рацію", – визнав Шойбле.
Шойбле оцінив політику щодо Росії останніх десятиліть як неправильну та взяв на себе частину відповідальності за це.
Звичайно. Ми не хотіли цього бачити. Це стосується всіх,
– сказав Шойбле на запитання, чи він докоряє собі за це.
Не усі політики здатні визнати помилки
Перераховуючи "великих німецьких канцлерів", Шойбле згадав Конрада Аденауера, Віллі Брандта та Гельмута Коля, але не Ангелу Меркель.
Про те, чи буде пані Меркель вважатись однією із великих канцлерів, можливо, ще занадто рано судити остаточно. Навіть зараз щодо Росії вона не може визнати, що ми припустилися помилок,
– додав він.
Коротко про скандальні заяви Меркель
- Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу у Росії. За її словами, тоді це було вигідніше за скраплений природний газ.
- Раніше, німецька політикиня заявила, мовляв, міцного миру в Європі не можна досягнути без участі країни-агресорки.
- Також Меркель назвала правильним своє рішення у 2008 році не приймати Україну до НАТО.
- Колишня лідерка Німеччини засудила вторгнення Росії на другий день повномасштабної війни. Та свою солідарність з Україною вона висловила тільки на 99 день війни.
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