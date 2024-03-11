Джонсон тайно летал в Венесуэлу, где обсуждал войну в Украине - The Times

Полномасштабная война в Украине существенно влияет на ситуацию во всем мире, поэтому ее неоднократно обсуждали. Стало известно, что тайное обсуждение могли провести и экс-премьер Великобритании и президент Венесуэлы.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро тайно встретились в Каракасе. Джонсон провел в этом городе меньше суток.

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Обсуждали войну в Украине

Издание отмечает, что Борис Джонсон прибыл в Каракас на частном самолете, которым вылетел на отдых в Доминиканскую Республику вместе с семьей.

Детали встречи точно неизвестны, однако, по информации издания, основным вопросом была война России против Украины. Якобы Борис Джонсон обеспокоен сближением России и Венесуэлы и пытается убедить Мадуро не помогать Путину. Говорится и о том, чтобы Венесуэла не предоставляла технику и оружие России.

Великобритания не признает легитимности Николаса Мадуро, однако Джонсон во время своего премьерства выступал за нормализацию отношений с Венесуэлой.

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