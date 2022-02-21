Джонсон увидел "добрый знак" после разговора Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с Владимиром Путиным – о ситуации в Украине. А после этого – с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В пресс-службе британского правительства сообщили, что Джонсон увидел "добрый знак". Мол, Путин все еще готов к поиску дипломатического разрешения конфликта.

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Джонсон поговорил с Макроном и увидел "добрый знак"

После разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал и с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По итогам разговора у Джонсона еще раз подчеркнули, что нужно всем сторонам выполнять минские договоренности.

Но интереснее другое: британский глава правительства "заметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном являются хорошим знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения".

Но прежде всего, конечно, Путин должен "отказаться от своих нынешних угроз и отвести войска от границы Украины".

Заметим, британцы не указали, о каких именно "обязательствах Путина" идет речь.

В администрации Макрона ранее указали разве только то, что стороны обязались к воплощению мер по деэскалации.

Однако в Кремле заявили, что единственной договоренностью является "признание целесообразной активизации поиска решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политических советников стран нормандского формата". Остальные, мол, – лишь "трактовки".

20 февраля у Эммануэля Макрона провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, и вроде бы договорился о встрече рабочей группы по урегулированию конфликта еще на вечер 20 февраля.Однако такой встречи не было. Тем временем на канале BFM TV сообщили, что Макрон и Путин в этот же день поговорили во второй раз – но никаких подробностей не привели.

Обратите внимание:

В этот же день, 20 февраля, Джо Байден позвонил по телефону Эммануэлю Макрону. Говорили о российской угрозе, но итоги разговора не известны.

А накануне президент Франции поговорил с Владимиром Зеленским – "об обострении на фронте" и рисках эскалации начатого Россией конфликта.

Напомним в видео: на Мюнхенской конференции Зеленский в очередной раз предлагал Путину встретиться