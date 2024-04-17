Джонсон вынесет вопрос помощи Украине и Израилю на голосование: чиновник назвал дату

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон через несколько дней вынесет на голосование пакеты помощи Украине и Израилю. Тексты соответствующих законопроектов должны быть опубликованы в ближайшее время.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что 20 апреля планирует вынести на голосование пакеты помощи Украине и Израилю. Об этом он написал в письме к членам нижней палаты Конгресса 17 апреля.

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Джонсон опубликует законопроекты о помощи Украине, Израиля и Тайваня

Джонсон подготовил 3 отдельных законопроекта о помощи Израилю, Тайваню и Украине. Ожидается, что их опубликуют в течение 17 апреля.

В своем письме он объяснил, что законопроекты будут объединены процедурно, а их внесение в среду позволит провести обсуждение возможных поправок.

Комитет по вопросам регламента Палаты представителей сегодня опубликует текст трех законопроектов по финансированию национальной безопасности США и союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, включая кредитную структуру оказания помощи, а также усилением подотчетности,

– говорится в сообщении.

Также Джонсон позже опубликует четвертый законопроект о принудительной продаже TikTok, использование арестованных российских активов и санкции и "другие меры по противостоянию России, Китаю и Ирану". Кроме этого, позже будет опубликован законопроект о безопасности границ.

Что предшествовало