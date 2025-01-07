В боях за Украину погиб медик-доброволец из Шотландии Джордан Маклахлан

26-летний Джордан Маклахлан родом из Арднамурчана, Шотландия. Он вызвался помочь Украине после вторжения России в феврале 2022 года.

Маклахлан погиб в пятницу, 3 января, во время выполнения обязанностей на передовой, сообщила его семья. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Доброволец из Шотландии служил медиком

Шотландец служил медиком в украинской армии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел, Содружества и развития Великобритании заявил, что страна поддерживает семью добровольца и ведет коммуникацию с украинскими властями.

Джордан всегда верил, что он меняет мир, и мы все гордимся тем, как он помогал другим,

– написала семья мужчины.

Семья также просит о приватности в это трудное время. "Джордан был веселым сыном, братом, внуком, племянником, двоюродным братом и другом для многих, и его будет очень не хватать всем, кто его знал", – отметили родные.

К слову, в боях против российской оккупационной армии погиб командир легиона "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелия. Об этом стало известно в конце декабря 2024 года.