"Иначе Украина будет порабощена": Байден пообещал поддержку в борьбе с Россией

США вместе с союзниками продолжат свою поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами. Американцы не допустят порабощения Украины, что поставит под угрозу безопасность всей Европы.

Президент США Джо Байден заявил об этом, находясь во Франции на праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, передает 24 Канал.

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Коалиция союзников продолжит помогать Украине

Байден во время речи отметил, что Россия за время вторжения в Украину потеряла 350 тысяч военных погибшими или ранеными. Он заверил, что США вместе с коалицией из более 50 стран помогают и будут продолжать помогать Украине.

Мы не отступим, иначе Украина будет порабощена, ее соседи окажутся под угрозой, вся Европа окажется под угрозой. Мы не можем этого допустить,

– подчеркнул президент США.

Байден также провел параллели между захватническими действиями гитлеровской Германии и агрессивной войной России. Он отметил важность сотрудничества США с союзниками по миру в помощи в борьбе с захватчиком. По его словам, "изоляционизм не был ответом 80 лет назад, и не является ответом сейчас".

Мир отмечает высадку союзников в Нормандии