"Иначе Украина будет порабощена": Байден пообещал поддержку в борьбе с Россией
США вместе с союзниками продолжат свою поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами. Американцы не допустят порабощения Украины, что поставит под угрозу безопасность всей Европы.
Президент США Джо Байден заявил об этом, находясь во Франции на праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, передает 24 Канал.
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Коалиция союзников продолжит помогать Украине
Байден во время речи отметил, что Россия за время вторжения в Украину потеряла 350 тысяч военных погибшими или ранеными. Он заверил, что США вместе с коалицией из более 50 стран помогают и будут продолжать помогать Украине.
Мы не отступим, иначе Украина будет порабощена, ее соседи окажутся под угрозой, вся Европа окажется под угрозой. Мы не можем этого допустить,
– подчеркнул президент США.
Байден также провел параллели между захватническими действиями гитлеровской Германии и агрессивной войной России. Он отметил важность сотрудничества США с союзниками по миру в помощи в борьбе с захватчиком. По его словам, "изоляционизм не был ответом 80 лет назад, и не является ответом сейчас".
Мир отмечает высадку союзников в Нормандии
- 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию по случаю 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии.
- Встреча мировых лидеров в Нормандии должна стать исторической. В рамках встреч в Нормандии обсудят важные для Украины вопросы. Речь идет о военной и финансовой поддержке, а также – гарантии безопасности.
- Советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что России нельзя предоставить возможность вырасти ресурсно. По его словам, об этом надо говорить на различных международных площадках – и на праздновании высадки в Нормандии также.
- По мнению Подоляка, президент предложит "решить вопрос глобальных правил, глобальной безопасности и принуждения стран, которые хотят заниматься беззаконием".