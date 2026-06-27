Временная поверенная в делах США завершает работу в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис. Как известно, американская чиновница завершает свою дипломатическую миссию.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД Украины.

Интересно "Работаем над тем, чтобы сгладить эти острые углы и эмоции", — МИД о конфликте с Польшей

Как прошла встреча Сибиги с Дэвис?

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию с безопасностью и мирные усилия. Сибига подчеркнул важность активной роли США в продвижении мирного процесса и поблагодарил Джули Дэвис за ее вклад в развитие украинско-американского диалога.

Мы благодарны США за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые приблизят всеобъемлющий и прочный мир для Украины,

– подчеркнул Сибига.

Отдельно он отметил значение недавней встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите G7 во Франции, заявив, что она подтвердила общее стремление к усилению координации во имя мира.

Сибига также поблагодарил народ США за поддержку Украины и подчеркнул важность сохранения двухпартийной поддержки в Вашингтоне.

Завершая встречу, глава МИД пожелал Джулии Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической работе и поздравил США с приближающейся 250-й годовщиной независимости.



Андрей Сибига провел встречу с Джули Дэвис / Фото МИД Украины

"Украина высоко ценит дружбу с США. Убежден, что наше стратегическое партнерство и в дальнейшем будет укрепляться на благо наших государств и народов, а также общего дела защиты свободы, демократии и международного права", — подытожил Сибига.

Напомним, Financial Times ранее сообщала, что Джули Дэвис планирует покинуть свой пост из-за разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу политики поддержки Украины.

В то же время в Госдепе США утверждали, что Джули Дэвис покинет свой пост в связи с завершением 30-летней дипломатической карьеры, а не из-за разногласий с Дональдом Трампом.