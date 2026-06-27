Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті МЗС України.
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Як пройшла зустріч Сибіги з Девіс?
Під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію та мирні зусилля. Сибіга наголосив на важливості активної ролі США у просуванні мирного процесу та подякував Джулі Девіс за її внесок у розвиток українсько-американського діалогу.
Ми вдячні США за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеосяжний і тривалий мир для України,
– наголосив Сибіга.
Окремо він відзначив значення нещодавньої зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа на саміті G7 у Франції, заявивши, що вона підтвердила спільне прагнення до посилення координації задля миру.
Сибіга також подякував народу США за підтримку України та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки у Вашингтоні.
Завершуючи зустріч, глава МЗС побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій дипломатичній роботі та привітав США з наближенням 250-річчям незалежності.
Андрій Сибіга провів зустріч із Джулі Девіс / Фото МЗС України
"Україна високо цінує дружбу зі США. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права", – підсумував Сибіга.
Нагадаємо, Financial Times раніше повідомляло, що Джулі Девіс планує залишити посаду через розбіжності з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо політики підтримки України.
Водночас у Держдепі США стверджували, що Джулі Девіс залишить посаду через завершення 30-річної дипломатичної кар’єри, а не через незгоду з Дональдом Трампом.