Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті МЗС України.

Цікаво Працюємо над тим, щоб ці гострі кути та емоції стишувати, – МЗС про конфлікт із Польщею

Як пройшла зустріч Сибіги з Девіс?

Під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію та мирні зусилля. Сибіга наголосив на важливості активної ролі США у просуванні мирного процесу та подякував Джулі Девіс за її внесок у розвиток українсько-американського діалогу.

Ми вдячні США за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеосяжний і тривалий мир для України,

– наголосив Сибіга.

Окремо він відзначив значення нещодавньої зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа на саміті G7 у Франції, заявивши, що вона підтвердила спільне прагнення до посилення координації задля миру.

Сибіга також подякував народу США за підтримку України та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки у Вашингтоні.

Завершуючи зустріч, глава МЗС побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій дипломатичній роботі та привітав США з наближенням 250-річчям незалежності.



Андрій Сибіга провів зустріч із Джулі Девіс / Фото МЗС України

"Україна високо цінує дружбу зі США. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права", – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, Financial Times раніше повідомляло, що Джулі Девіс планує залишити посаду через розбіжності з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо політики підтримки України.

Водночас у Держдепі США стверджували, що Джулі Девіс залишить посаду через завершення 30-річної дипломатичної кар’єри, а не через незгоду з Дональдом Трампом.