Изнасилование, WikiLeaks, связи с РФ: эпическая история Джулиана Ассанжа – героя или преступника

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В конце июня 2024 года имя Джулиана Ассанжа, основателя агентства WikiLeaks, которое занимается публикацией громких утечек, вернулось в заголовки всех мировых медиа. В понедельник, 24 июня, Ассанжа выпустили из британской тюрьмы, где он провел ровно 1 901 день. До этого Ассанж имел политическое убежище в посольстве Эквадора.

Австралийский журналист Ассанж обвинялся США в публикации конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшей аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 – 2011 годах. Документы были связаны с войной в Ираке и тюрьмой Гуантанамо. В конце концов основатель WikiLeaks признал себя виновным в обнародовании военной тайны США, заключив соглашение с прокурорами Минюста США. Теперь он – свободный человек.

24 Канал вспоминает о невероятном пути Ассанжа, о котором снимали кино, его связях с Россией и истории WikiLeaks.

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700 000 слитых документов. В чем обвиняли Ассанжа

В конце мая на сайты медиа вернулась фамилия, не сходившая с заголовков более десятка лет назад, – Ассанж. 52-летний австралийский журналист, основатель агентства WikiLeaks, что сливало секретные данные в сеть, согласился признать себя виновным в публикации конфиденциальных военных данных США и одновременно смог избежать заключения в Штатах.

В этом Ассанжу помогла сделка с министерством юстиции США, сообщает CNN. Согласно ей, Ассанж должен был получить 62 месяца наказания, которые он уже отбыл в британской тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне, ожидая экстрадиции в США. В то же время против сделки выступали в ФБР и Минюсте США, отмечали источники CNN.



Ассанж покинул зал суда / Getty Images

В 2019 году Ассанжу предъявили 18 пунктов обвинительного заключения за вероятную роль в уголовном нарушении, что. США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных данных, предоставленных экс-аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах. Они касались войны в Ираке и заключений в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.Чиновники в США утверждали, что основатель WikiLeaks склонил Мэннинг к предоставлению тысяч страниц нефильтрованных дипломатических телеграмм США, которые могли угрожать конфиденциальным источникам, а также отчетов о важной военной деятельности Штатов. Коллекция из более 700 000 документов включала дипломатические телеграммы и рассказы о боевых действиях.Разоблачения WikiLeaks касались и Украины. В 2010 году были опубликованы документы, в которых упоминался украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и связанные с ним компании и события, в частности "РосУкрЭнерго" и газовые переговоры в Москве. Также стало известно о том, что Владимир Путин видел в Юлии Тимошенко противовес Виктору Януковичу.

В частности, говорится и о видео 2007 года, на котором американский вертолет Apache обстреливал якобы повстанцев в Ираке, убив десяток людей, в том числе двух сотрудников агентства Reuters.

Транспортировка Ассанжа из тюрьмы в аэропорт Станстед в Лондоне / X / WikiLeaks

Так что после суда, состоявшегося в Сайпане, столице Северных Марианских островов, содружества США в Тихом океане, Джулиан Ассанж вновь стал свободным человеком и вернулся в Австралию, где его ждала жена с детьми.

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Согласно информации The Washington Post, Ассанж утверждал, что как журналиста его должна была защищать первая поправка к Конституции США (запрет на ограничение свободы слова и прессы).

"Работая как журналист, я поощрял свой источник предоставить информацию, которая, как говорят, была засекреченной, чтобы опубликовать ее. Я считаю, что первая поправка защищала это", – сказал Ассанж. По мнению основателя WikiLeaks, первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу, но он признал, что его действия были нарушением, а такое дело было бы трудно выиграть.

В Wikileaks отметили, что освобождение Ассанжа – это результат глобальной кампании, которая охватила низовых активистов, борцов за свободу прессы, законодателей и лидеров со всего политического спектра, вплоть до ООН.

После более чем пяти лет в камере размером два на три метра, изолированный 23 часа в сутки, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и их детьми, которые знали своего отца только из-за решетки. Свобода Джулиана – это наша свобода,

– отметили в WikiLeaks.

WikiLeaks и сексуальные домогательства: биография Ассанжа

Будущий интернет-журналист Ассанж родился в 1971 году в Таунсвилле, в австралийском штате Квинсленд. Джулиан еще с молодого возраста заинтересовался компьютерными технологиями, и уже в начале 1990-х был известен, как один из самых успешных хакеров Австралии.

В 2006 году Ассанж основал WikiLeaks, организацию, которая публиковала утечки информации. Но только в 2010 году Джулиан получил мировую известность после публикации серии утечек от Челси Мэннинг. После этого правительство США начало уголовное расследование, и в конце концов Мэннинг была осуждена и заключена в тюрьму за утечку информации, хотя позже ее наказание заменили и помиловали.



Джулиан Ассанж в 2014 году / Фото Cancillería del Ecuador

В ноябре 2010 года WikiLeaks обнародовала подборку из более 250 000 телеграмм американских дипломатов. В 2016 году Ассанж снова попал в заголовки медиа после того, как WikiLeaks опубликовала электронные письма от оперативных сотрудников Демократической партии США накануне президентских выборов. Прокуратура США заявила, что электронные письма были похищены российской разведкой и использовались в операции по вмешательству в выборы со стороны Дональда Трампа. Среди других документов, слитых WikiLeaks – данные о ядерном сотрудничестве между КНДР и Мьянмой в 2000–х годах, а также о том, как Путин хотел использовать Юлию Тимошенко в противовес Виктору Януковичу, после чего ее и посадили.

В 2013 году на экраны вышел биографический фильм "Пятая власть" о Джулиане Ассанже с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Сюжет сосредотачивается вокруг WikiLeaks и утечки секретной дипломатической информации США.

В то же время сторонники Ассанжа считают его героем, который разоблачил правонарушения американских военных в Ираке и Афганистане. С другой стороны, репутация Ассанжа запятнана обвинениями в изнасиловании и сексуальных домогательствах в Швеции, которые он отрицает. Ордер на арест Ассанжа по этим делам был выдан в 2010 году в Швеции.

Эквадорско-британский заключенный

После объявления в розыск Интерполом в декабре 2010 года британская полиция арестовала Ассанжа на территории королевства. После того как британский суд постановил, что Ассанжа могут экстрадировать в Швецию по "сексуальным делам", Ассанж в 2012 году попал в посольство Эквадора в Британии, где получил политическое убежище. Джулиан также опасался, что Швеция выдаст его Штатам по делу о публикации утечки информации.

В эквадорском посольстве основатель WikiLeaks оставался в течение почти семи лет, и все это время его отношения с Эквадором все ухудшались. В 2019 году министр иностранных дел Эквадора обвинил Ассанжа в неподобающем поведении. Под этим подразумевалось катание на скейтборде и игру в футбол в посольстве, плохое обращение и угрозы персоналу посольства.

Ассанжа также посещали звезды – в частности, певица Леди Гага и актриса Памела Андерсон.

В 2017 году правительство Швеции сняло обвинения с Ассанжа, но ордер на его арест в Великобритании за то, что он не вышел под залог, все еще оставался в силе. В 2019 году Эквадор отменил убежище Джулиану и позволил британской полиции войти в посольство, чтобы арестовать его.

После отъезда из посольства Ассанж был арестован от имени США, которые требовали его экстрадиции. США хотели выдвинуть ему 18 обвинений и обвинили в поощрении и помощи Мэннинг в похищении военных данных. По этим делам Ассанжу грозило 175 лет лишения свободы (американские законы суммируют сроки за различные правонарушения). В конце концов дело завершилось соглашением с Минюстом США и освобождением Ассанжа. WikiLeaks же временно возглавляет исландская журналистка Кристин Храфнссон.



Стелла Ассанж в 2023 году на Web Summit в Португалии / Wikimedia

Что известно о семье Ассанжа Жена Ассанжа Стелла – шведско-испанская юрист. Пара начала свои отношения в 2015 году и сейчас у них двое общих детей, Макс и Габриэль. Джулиан и Стелла поженились в лондонской тюрьме Белмарш, где в то время удерживали Ассанжа, в 2022 году. Свадебное платье Стеллы создали дизайнеры Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер. Жена Ассанжа Стелла – шведско-испанская юрист. Пара начала свои отношения в 2015 году и сейчас у них двое общих детей, Макс и Габриэль. Джулиан и Стелла поженились в лондонской тюрьме Белмарш, где в то время удерживали Ассанжа, в 2022 году. Свадебное платье Стеллы создали дизайнеры Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер. Из-за наличия семьи Ассанж проиграл одну из своих апелляций. Первое решение, вынесенное британским судом, основывалось на том, что судья был обеспокоен психическим состоянием Ассанжа. При этом защита не упомянула, что у подсудимого есть жена и дети, которые его поддерживают. Этим и воспользовалась американская сторона, чтобы дискредитировать апелляцию.

Связь с российской пропагандой

Незадолго до получения политического убежища в посольстве Эквадора в Великобритании, будучи под арестом Ассанж дебютировал как телеведущий на российском пропагандистском англоязычном канале RT. У него было собственное ток-шоу The World Tomorrow ("Мир завтра"), первым гостем которого стал лидер ливанской исламистской группировки Хезболла Саид Хасан Насралла.

Во время интервью Ассанж назвал собеседника "борцом за свободу".

Джулиан Ассанж подчеркивал отсутствие цензуры со стороны RT и был готов к критике его взаимодействия с российским телевидением.

Меня обвинят в том, что я "лег в постель с Кремлем", я это предвижу. Но слишком много мировых медиа негативно освещали Wikileaks в 2010 году, из-за чего я не могу сотрудничать с этими компаниями, но программа мне необходима, чтобы не чувствовать себя изолированно под домашним арестом в английской деревне,

– отмечал Ассанж.

За 12 лет политического убежища и заключения Ассанжа геополитическая ситуация в мире резко изменилась. В 2014 году путинская Россия впервые напала на Украину, захватив Крым и отдельные районы Луганщины и Донетчины.

В 2016 году президентом США стал бизнесмен Дональд Трамп, впоследствии потеряв должность без второго срока, а в 2022 году Россия снова напала на Украину.

Какое место выберет Ассанж – свободный мир или Россию – пока сложно сказать. Но на последний вариант намекает то, что именно Ассанж посоветовал попросить убежища в России Эдварду Сноудену, американскому программисту, который передал журналистам информацию об Агентстве национальной безопасности США и был объявлен в международный розыск. В 2022 году, в разгар российской войны против Украины, Сноуден получил гражданство России.

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