Ассанж признал себя виновным в обнародовании военной тайны США – и вышел на свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в обнародовании военной тайны США. Он заключил соглашение с прокурорами Министерства юстиции США, которое обеспечивает его свободу.

Соглашение завершает многолетнюю судебную волокиту, которая спровоцировала разногласия относительно свободы прессы и национальной безопасности.

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Обвинение подали в среду утром в федеральном суде Сайпана, столицы Северных Марианских островов, американского содружества в Тихом океане.

Дело Ассанжа закрыто

Ассанж прибыл в суд непосредственно перед началом заседания, избегая вопросов журналистов.

Судья объявила, что дело Ассанжа закрыто и он может выйти из зала суда свободным человеком.

Суд учел срок, который основатель WikiLeaks уже отбыл в тюрьме, и постановил, что дальнейшего тюремного срока не требуется.

Ассанж улетел в Канберру

Американские власти также отозвали свой запрос об экстрадиции.

Островная территория для сделки была выбрана не случайно: Ассанж не хотел признавать вину на континенте, кроме того, остров Сайпан расположен недалеко (3200 км) от Австралии, куда теперь отправился основатель WikiLeaks.

Справочно. Власти США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.

Ассанжу грозило в США до 175 лет лишения свободы.