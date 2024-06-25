Крупнейший скандал в истории: основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал вину и вышел на свободу
Источник:Reuters
52-летнего журналиста из Австралии Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Британии после того, как он согласился признать себя виновным в шпионаже. За решеткой фигурант одного из крупнейшего скандалов в истории пробыл 62 месяца.
В понедельник основатель WikiLeaks вышел на свободу после того, как признался в сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны США.
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Ассанж возвращается домой
Джулиан Ассанж утром 24 июня вышел из тюрьмы Великобритании. Во второй половине дня он прибыл в аэропорт Станстед, где сел на самолет и покинул страну. Выйти на свободу журналисту удалось после того, как он заключил сделку с США. Ассанж признал себя виновным в шпионаже, а Минюст Соединенных Штатов, взамен, потребует 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж уже отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, борясь против экстрадиции в США.
В СМИ отмечают, что самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока, после чего отправится на остров Сайпан, где состоится судебное заседание по делу основателя WikiLeaks.
Из-за чего Ассанж оказался за решеткой
- WikiLeaks – международная организация, которая занимается утечками секретной информации и ее последующей публикацией на своем сайте. Источники информации всегда остаются анонимными. Организация была основана в декабре 2006 усилиями Джулиана Ассанжа.
- В 2010 – 2011 годах WikiLeaks обнародовал более 700 тысяч секретных военных документов США о войнах Вашингтона в Афганистане и Ираке.
- Во времена президентства Трампа Ассанжу было предъявлено обвинение в массовой публикации секретных документов США, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг. Документы касались войны в Ираке и узников Гуантанамо. Экспертка Мэннинг тоже была привлечена к ответственности по Закону о шпионаже.
- Дело против Ассанжа вызвало возмущение среди его многочисленных сторонников во всем мире. Защитники журналиста настаивали, что на него нельзя перекладывать обвинения, которые обычно выдвигаются против служащих федерального правительства за кражу и распространение секретной информации.
- Ассанжа впервые арестовали в Великобритании в 2010 году по европейскому ордеру на арест после того, как шведские власти заявили, что хотят допросить его по обвинениям в сексуальных преступлениях, которые позже были сняты.
- Журналист сбежал в посольство Эквадора, где находился семь лет, чтобы избежать экстрадиции в Швецию.
- В 2019 году его вытащили из посольства и посадили за то, что он не внес залог.
- С тех пор он находился в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш и боролся против экстрадиции в США, где ему грозило 175 лет тюрьмы.