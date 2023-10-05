В Украине заработал е-реестр "Оберег": какие данные о военнообязанном будут в нем

По словам вице-премьера Михаила Федорова, электронный реестр "Оберег" уже наполнен почти 90 процентами основной информации. В комитете Совета по нацбезопасности рассказали, какие именно данные о военнообязанном будут храниться в реестре.

5 октября Верховная Рада проголосовала за правки к законопроекту о е-реестре военнообязанных. Они позволяют объединить реестры, имеющиеся в правоохранительных и других органах, передает 24 Канал.

Смотрите также Будут ли посылать е-повестки через "Оберег": что для этого нужно сделать

Какие данные содержатся в "Обереге"

За словами секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в реестре будет содержаться разнообразная информация о военнообязанном:

где родился;

сколько лет;

гражданское образование;

военно-учетная специальность;

где состоит на военном учете;

информация о семейном положении,

наличие отсрочки – где учится или лечится и т.д.

В реестре будет храниться информация из всех других реестров, которые будут к нему также подключены, отметил чиновник.

Электронный реестр военнообязанных: что известно