В Украине заработал е-реестр "Оберег": какие данные о военнообязанном будут в нем
По словам вице-премьера Михаила Федорова, электронный реестр "Оберег" уже наполнен почти 90 процентами основной информации. В комитете Совета по нацбезопасности рассказали, какие именно данные о военнообязанном будут храниться в реестре.
5 октября Верховная Рада проголосовала за правки к законопроекту о е-реестре военнообязанных. Они позволяют объединить реестры, имеющиеся в правоохранительных и других органах, передает 24 Канал.
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Какие данные содержатся в "Обереге"
За словами секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в реестре будет содержаться разнообразная информация о военнообязанном:
- где родился;
- сколько лет;
- гражданское образование;
- военно-учетная специальность;
- где состоит на военном учете;
- информация о семейном положении,
- наличие отсрочки – где учится или лечится и т.д.
В реестре будет храниться информация из всех других реестров, которые будут к нему также подключены, отметил чиновник.
Электронный реестр военнообязанных: что известно
- Закон о едином электронном реестре призывников одобрили еще в 2017 году. Формально реестр запустили 28 марта 2022 года.
- Реестр под названием "Оберіг" почти готов - на 90 процентов. Его еще планируют доработать.
- Выдавать через него электронные повестки пока не будут. Такого механизма пока нет.
- По словам вице-премьера Михаила Федорова, реестр надежно защищен от взломов.