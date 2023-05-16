Едет в Украину торговаться: чьи интересы будет продвигать спецпредставитель Китая

Спецпосол Китая Ли Хуэй приедет 16 мая в Украину с двухдневным визитом. Он также посетит Францию, Германию, Польшу и Россию. Китай до сих пор не может выбрать четкую позицию по поводу войны в Украине, поскольку руководствуется собственными интересами и действует ситуативно.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Он убежден, что посол Китая не знает своей конечной цели визита в Украину.

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Зачем Ли Хуэй приедет в Киев

Цви Зильбер убежден, что китайский дипломат Ли Хуэй приедет в Украину "торговаться". Китайцы быстро решений не принимают. Они ожидают развития событий и контрнаступления.

Израильский журналист отметил, что по подсчетам китайцев Ли Хуэй приедет, когда ситуация немного определится. Китай будет действовать и руководствоваться своими интересами, которые будут в тот момент.

Я думаю, если вы сейчас спросите с чем он поедет в Украину, то он и сам не знает. Поскольку Китай будет ориентироваться по обстоятельствам, как и большинство других стран,

– сказал Зильбер.

Какие интересы преследует китайский посол, приезжая в Украину: смотрите видео

Россия крылато "приветствует" посла Китая в Киеве

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал беспрецедентную атаку российских ракет и дронов на Киев. Он отметил, что таким образом Россия приветствовала в столице представителя Китая Ли Хуэйя.

Подоляк подчеркнул, что в эту ночь враг выпустил по Киеву баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.

Советник руководителя ОП назвал эту атаку уже восьмой майской попыткой "клана Путина" масштабно атаковать столицу Украины.

И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить",

– написал Подоляк.

Отношения Китая с Украиной и Россией: коротко