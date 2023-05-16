Едет в Украину торговаться: чьи интересы будет продвигать спецпредставитель Китая
Спецпосол Китая Ли Хуэй приедет 16 мая в Украину с двухдневным визитом. Он также посетит Францию, Германию, Польшу и Россию. Китай до сих пор не может выбрать четкую позицию по поводу войны в Украине, поскольку руководствуется собственными интересами и действует ситуативно.
Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Он убежден, что посол Китая не знает своей конечной цели визита в Украину.
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Зачем Ли Хуэй приедет в Киев
Цви Зильбер убежден, что китайский дипломат Ли Хуэй приедет в Украину "торговаться". Китайцы быстро решений не принимают. Они ожидают развития событий и контрнаступления.
Израильский журналист отметил, что по подсчетам китайцев Ли Хуэй приедет, когда ситуация немного определится. Китай будет действовать и руководствоваться своими интересами, которые будут в тот момент.
Я думаю, если вы сейчас спросите с чем он поедет в Украину, то он и сам не знает. Поскольку Китай будет ориентироваться по обстоятельствам, как и большинство других стран,
– сказал Зильбер.
Какие интересы преследует китайский посол, приезжая в Украину: смотрите видео
Россия крылато "приветствует" посла Китая в Киеве
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал беспрецедентную атаку российских ракет и дронов на Киев. Он отметил, что таким образом Россия приветствовала в столице представителя Китая Ли Хуэйя.
Подоляк подчеркнул, что в эту ночь враг выпустил по Киеву баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.
Советник руководителя ОП назвал эту атаку уже восьмой майской попыткой "клана Путина" масштабно атаковать столицу Украины.
И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить",
– написал Подоляк.
Отношения Китая с Украиной и Россией: коротко
- 26 апреля Зеленский пообщался по телефону с Си Цзиньпином. Это был первый разговор политиков с начала полномасштабного вторжения. Однако Пекин так и не осудил агрессию России.
- Лидер Китая Си Цзиньпин публично не поздравил Владимира Путина с одним из самых главных праздников – 9 мая. Более того, о параде в Москве не упоминали даже в национальных СМИ.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин заверил его в том, что не будет поддерживать Россию. Речь идет о снабжении оружия и других технологий Пекином.