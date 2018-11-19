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      Единая армия ЕС: почему Макрон и Меркель требуют отдельную военную структуру

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      Отдельная совместная армия ЕС – такие планы предлагает современной Европе президент Франции. В США критикуют инициативу Эммануэля Макрона, в Евросоюзе осторожно комментируют. В НАТО не понимают, зачем объединению параллельная военная структура.

      "Когда я смотрю на современный мир, то вижу все более разделенную Европу. Когда я смотрю на современный мир, я вижу, как появляются новые авторитарные правительства на границах Европы, которые вооружаются. Мы сталкиваемся со многими попытками вмешательства в наше киберпространство и в нашу демократию. Мы должны защитить себя от Китая, России и даже США", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

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      Президент США постоянно настаивает на повышении расходов на оборону в рамках НАТО. А еще грозится выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который является краеугольным камнем безопасности в Европе. Россия в свою очередь наращивает военное присутствие на своей западной границе. Все это беспокоит не только Францию. Германия поддержала инициативу французского президента. И если Эммануэль Макрон пока не объясняет, что делать с НАТО, когда будет создана армия ЕС, то Ангела Меркель считает, что два военных института смогут дополнять друг друга.

      макрон
      Эммануэль Макрон

      "Мы имеем, и я говорю это очень серьезно, учитывая события последних лет, мы должны работать над тем, чтобы однажды создать настоящую европейскую армию. Это не будет армия против НАТО, я обращаю на это внимание, это будет хорошее дополнение к НАТО", – рассказала Ангела Меркель.

      еманнуель макрон
      Ангела Меркель

      Идею двоих главных игроков ЕС поддерживают в Чехии и Венгрии. А вот в Бельгии и Нидерландах не понимают зачем нужна Европейская армия, если есть Североатлантический альянс.

      Для Нидерландов идея создания европейской армии – это слишком. НАТО есть и остается краеугольным камнем нашей оборонной политики,
      – сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

      А вот Дональд Трамп вообще обиделся на Эммануэля Макрона за то, что он увидел в США возможную угрозу для Евросоюза.

      В самом же Альянсе настаивают, что создание военной структуры, параллельной к НАТО, не имеет смысла. А пока в Европе ищут способ защититься от агрессии с Востока и непредсказуемости главы Белого дома, Украина готовится закрепить свое стремление стать членом ЕС и Североатлантического альянса в Конституции. Отечественные эксперты считают, интеграционный путь будет долгим и может занять не одно десятилетие. Сейчас главная задача для Украины – провести реформы в экономической и оборонной сферах.

      Идея создания армии ЕС – не новая. О ней говорят с момента основания Евросоюза. Но от слов к делу пока не переходили. Чтобы воплотить инициативу президента Франции, следует получить одобрение всех 28 членов ЕС, а на современном этапе такого согласия нет.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости США Евросоюз Европа Европарламент Новости Франции Ангела Меркель Эммануэль Макрон
      Источник: 24 канал
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