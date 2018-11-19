Єдина армія ЄС: чому Макрон та Меркель вимагають окрему військову структуру

Окрема спільна армія ЄС – такі плани пропонує сучасній Європі президент Франції. В США критикують ініціативу Еммануеля Макрона, в Євросоюзі обережно коментують. В НАТО не розуміють навіщо об'єднанню паралельна військова структура.

"Коли я дивлюся на сучасний світ, то бачу все більше розділену Європу. Коли я дивлюся на сучасний світ, я бачу, як з'являються нові авторитарні уряди на кордонах Європи, які озброюються. Ми стикаємося з багатьма спробами втручання в наш кіберпростір та в нашу демократію. Ми маємо захистити себе від Китаю, Росії та навіть від США", – сказав президент Франції Еммануель Макрон.

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Президент США постійно наполягає на підвищенні витрат на оборону в рамках НАТО. А ще погрожує вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який є наріжним каменем безпеки в Європі. Росія у свою чергу нарощує військову присутність на своєму західному кордоні. Все це непокоїть не лише Францію. Німеччина підтримала ініціативу французького президента. І якщо Еммануель Макрон поки не пояснює, що робити з НАТО, коли буде створена армія ЄС, то Ангела Меркель вважає, що два військові інститути зможуть доповнювати один одного.



Еммануель Макрон

"Ми маємо, і я кажу це дуже серйозно з огляду на події останніх років, ми маємо працювати над тим, аби одного дня створити справжню європейську армію. Це не буде армія проти НАТО, я звертаю на це увагу, це буде гарне доповнення до НАТО", – розповіла Ангела Меркель.



Ангела Меркель

Ідею двох головних гравців ЄС підтримують у Чехії та Угорщині. А от у Бельгії та Нідерландах не розуміють навіщо потрібна Європейська армія, якщо є Північноатлантичний альянс.

Для Нідерландів ідея створення європейської армії – це занадто. НАТО є і залишається наріжним каменем нашої оборонної політики,

– сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

А от Дональд Трамп взагалі образився на Еммануеля Макрона за те, що він побачив у США можливу загрозу для Євросоюзу.

В самому ж Альянсі наполягають, що створення військової структури паралельної до НАТО не має сенсу. А поки в Європі шукають спосіб захиститися від агресії зі Сходу і непередбачуваності глави Білого дому, Україна готується закріпити своє прагнення стати членом ЄС і Північноатлантичного альянсу у Конституції. Вітчизняні експерти вважають, інтеграційний шлях буде довгим і може зайняти не одне десятиліття. Наразі головне завдання для України – провести реформи в економічній, і в оборонній сферах.

Ідея створення армії ЄС – не нова. Про неї говорять від моменту заснування Євросоюзу. Але від слів до справи поки не переходили. Щоби втілити ініціативу президента Франції слід отримати схвалення всіх – 28 членів ЄС, а на сучасному етапі такої згоди немає.