Единственное, что сдерживает Путина, – Пионтковский объяснил агрессию России против Украины

Украина должна получить статус Основного союзника вне НАТО. В то же время сейчас это не основное.

Гораздо важнее оружие, которое надо получить нашему государству. Об этом в эфире 24 канала отметил российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, статус Major Non-NATO Ally имеют Израиль, Япония, Южная Корея. Украина тоже должна срочно получить его.

Для Украины важно оружие

В то же время сейчас не совсем важны бумажные вещи. Значительно важнее поставки вооружения для нашего государства.

Единственным сдерживающим моментом сейчас является военная цена потерь, которую понесет российская армия в случае агрессии,

– подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что Украина сейчас защищает свободный мир, если он еще остался. Однако если Россия увеличит свою агрессию, то Запад должен будет бороться с последствиями.

Пионтковский в эфире Романа Цимбалюка: смотрите видео

Обострение ситуации на востоке: важное

Вчера, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Они подорвались на взрывном устройстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для того, чтобы решить ситуацию вокруг Украины, нужно политическое решение.

По информации издания The New York Times, наше государство окружено с трех сторон. Государство-оккупант скопило примерно 100 тысяч своих военных со стороны России, временно оккупированных Крыма и Донбасса.

В США считают, что есть 2 способа остановить агрессию России против Украины – дипломатия и массовые последствия для оккупанта.

В то же время в Латвии отметили, что Альянсу и Евросоюзу надо готовиться к различным сценариям наступления России на Украину.

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