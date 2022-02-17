Единственный союз для присоединения Украины, – Зеленский в очередной раз вспомнил о НАТО

17 февраля 2022 , 20:40
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Источник:

"РБК-Украина"

Украина продолжает стремиться к вступлению в НАТО. Сейчас об этом говорят со всеми лидерами, особенно с теми, кто сомневается.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина продолжает быть на пути к Североатлантическому альянсу.

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Зеленский: НАТО – позиция открытых дверей

Как отметил президент, для Украины вступление в НАТО является "позицией открытых дверей". Однако на этом пути большое расстояние. Речь идет о годах и месяцах, особенно, если будет эскалация.

НАТО – единственный по сути сегодня из действующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться,
– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что проходя путь к объединению, Украина должна получить систему гарантий. "Хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – подчеркнул президент.

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Автор: Роман Стек