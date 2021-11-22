Единый президент у Союзного государства: Лукашенко объяснил, какая у них с Путиным позиция
Источник:БЕЛТА
Вопрос о едином президенте для Союзного государства России и Беларуси пока не находится на повестке дня. По крайней мере, так утверждает Александр Лукашенко.
Белорусский диктатор рассказал об этом в интервью британскому изданию BBC. Он отметил, что курс на интеграцию и строительство Союзного государства Минск и Москва взяли уже давно.
Ранее Путин и Лукашенко обменялись жалобами на Украину и Польшу
Лукашенко говорил о Brexit и постоянно упоминал США
"Вы – с Америкой, я – с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли", – обратился Лукашенко к британскому журналисту. Так он высказывался о Brexit – Великобритания покинула ЕС в начале 2020 года.
Лукашенко о союзе России и Беларуси: смотрите видео
Диктатор говорит, что о едином президенте никогда не говорили
Самопровозглашенный президент заверил, что в случае России и Беларуси говорится о выстраивании отношений двух суверенных, независимых государств. "Когда вы с американцами выстраиваете союз, не говорится о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы", – добавил он.
Формируя свой союз с середины 1990-х годов, мы четко определялись, что это будут 2 страны – Беларусь и Россия. И союз этот будет более мощным, чем унитарное государство,
– подчеркнул Лукашенко.
Он заверил, что никогда не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным вопрос об "одном или двух президентах". Более того, даже добавил, что клянется – такого действительно не было. "Потому что такого вопроса в повестке дня нет", – подытожил Лукашенко.
Создание Союзного государства: основное
- В начале сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко окончательно договорились о создании Союзного государства. Политикам удалось согласовать все 28 союзных программ.
- Заседание Высшего государственного совета Союзного государства намерены провести еще до конца 2021 года, а уже к 1 декабря 2023 года планируют подписать договор об объединении рынка газа России и Беларуси.
- Кроме этого, говорится и об общем платежном и оборонном пространствах, снятии ограничений на авиапространство, введенных из-за коронавируса, а также возможности совместных государственных закупок.