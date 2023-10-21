Единый путь для эвакуации: США заявили об открытии КПП "Рафах" между Газой и Египтом

Стало известно об открытии пропускного пункта "Рафах" между Газой и Египтом. Там ожидают, что много людей будут пытаться пересечь границу в случае ее открытия.

Пропускной пункт решили открыть сегодня, 21 октября, в 10:00. Об этом заявили в посольстве США в Израиле, информирует 24 Канал.

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Открытие КПП "Рафах" между Газой и Египтом: что известно

В посольстве рассказали об открытии пограничного пункта "Рафах" между Газой и Египтом в 10:00 по местному времени.

Если границу откроют, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан,

– отметили в ведомстве.

Там ожидают, что много людей будут пытаться пересечь границу в случае ее открытия. Гражданам США следует ожидать потенциально хаотической и беспорядочной обстановки по обе стороны.

В посольстве подчеркнули, что ситуация остается "динамической и переменной", а среда безопасности – "непредсказуемой".

"Вы должны оценить свою личную безопасность, прежде чем решать двигаться к границе или пытаться ее пересечь", – добавили в ведомстве.

Пограничный переход между Египтом и Сектором Газа открылся: смотрите видео

По состоянию на утро известно, что в Сектор Газа начали прибывать первые грузовики с гуманитарной помощью. По предварительной информации, пограничный переход будет открыт до 16:00.

КПП "Рафах" закрылся вскоре после того, как через него проехали 20 грузовиков

В CNN сообщили, что пропускной пункт "Рафах" закрылся вскоре после того, как через него проехало 20 грузовиков.

По словам спикера Генерального секретаря ООН, 20 грузовиков с гуманитарной помощью были от Египетского Красного Полумесяца.

Ожидается, что грузовики с гуманитарной помощью ООН проедут через пограничный пункт в Газу в понедельник, 23 октября, сообщил представитель ООН.

Переговоры об освобождении заложников провалились

Кстати, газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщила, что переговоры США, Израиля и Катара с палестинским движением ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились. Причины провала сделки – не уточняются.

ХАМАС освободил двух заложниц – мать и дочь из США

Накануне стало известно, что террористы ХАМАС могли освободить двух заложниц. Речь идет о гражданках США – матери и дочери. Израильские власти якобы сообщили их семье, что те едут домой.

Это мать и дочь Джудит и Натали Раанан – американки из Чикаго. Боевики пленили его в кибуце Нахаль-Оз. Президент США Джо Байден заявил, что такое освобождение заложниц – результат работы американских чиновников. Он поблагодарил правительства Катара и Израиля за сотрудничество в вопросе освобождения граждан США из плена.