Критически важно: почему Украине нужен Единый реестр военнослужащих

Нам нужен Единый реестр военнослужащих для прозрачного учета военных и эффективного взаимодействия между различными системами Минобороны и другими государственными органами.

Это позволит наконец запустить критические проекты по управлению войсками, упростить армейскую бюрократию и быть более системными. Об этом заявил Маси Найем, сообщает 24 Канал.

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Что даст внедрение Единого реестра военнослужащих

Позволит ввести уникальную идентификацию каждого военного и ускорить получение административных и социальных услуг для военных и их семей.

Обеспечит интеграцию реестра с другими системами, например, Армией +. Позволит военным быстрее и более комплексно взаимодействовать с непосредственным командованием и другими системами Минсоцполитики и Минветеранов.

Важно, что при обмене чувствительные данные военных будут всесторонне защищены, поскольку это будет происходить благодаря единому идентификатору Military ID.

Обмен информацией между военнообязанными и реестром позволит наладить документооборот. Это сделает невозможным такие ситуации, как, например, когда действующий военный вынужден постоянно взаимодействовать с ТЦК и СП, потому что ошибочно фиксируется там как в розыске.

Сейчас законопроект 12066 зарегистрирован и ожидается его рассмотрение парламентом в первом чтении. Я знаю, что ходят какие-то слухи о том, что этот реестр не нужен. Но это очень критическое звено между реестром "Оберег" и Единым государственным реестром ветеранов.

От себя хочу выразить публичную поддержку этой инициативе, которая уже давно назрела.