Едут в Киев: премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским

В Украину направляются премьер-министры Польши, Чехии и Словении. Они должны встретиться с Владимиром Зеленским.

Также во время визита премьеры поговорят и с Денисом Шмыгалем. Встреча будет именно в Киеве.

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Какова цель поездки премьеров

Как рассказали в Польше, визит должен состояться 15 марта. Речь идет о посещении таких политиков как:

Матеуш Моравецкий (Польша);

Янез Янша (Словения);

Петр Фиала (Чехия).

Поездка в столицу Украины согласована с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а также председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

О цели визита премьеров четко не сообщают. Лишь отмечают, что хотят снова представить "пакет поддержки украинскому государству и обществу" от всего евросообщества.

Цель визита – подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины,

– говорится в сообщении.

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