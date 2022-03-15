Едут в Киев: премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским

15 марта 2022 , 10:41
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Источник:

пресс-служба польского правительства

В Украину направляются премьер-министры Польши, Чехии и Словении. Они должны встретиться с Владимиром Зеленским.

Также во время визита премьеры поговорят и с Денисом Шмыгалем. Встреча будет именно в Киеве.

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Какова цель поездки премьеров

Как рассказали в Польше, визит должен состояться 15 марта. Речь идет о посещении таких политиков как:

  • Матеуш Моравецкий (Польша);
  • Янез Янша (Словения);
  • Петр Фиала (Чехия).

Поездка в столицу Украины согласована с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а также председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

О цели визита премьеров четко не сообщают. Лишь отмечают, что хотят снова представить "пакет поддержки украинскому государству и обществу" от всего евросообщества.

Цель визита – подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины,
говорится в сообщении.

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Автор: Роман Стек