Учитывая эскалацию безопасности Египет также призывает своих граждан покинуть Украину

Египет также призывает своих граждан покинуть территорию Украины из-за эскалации безопасности. Кроме того, местный МИД призывает воздержаться от поездок на территорию нашего государства.

Граждан Египта призывают покинуть территорию страны всеми имеющимися способами, то есть наземными путями через соседние страны. Сделать это в посольстве просят как можно скорее.

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Граждан просят возвращаться домой

В обращении посольства Египта в Киеве говорится, что граждане, которые не планируют выезжать из Украины, несмотря на призывы, должны предоставить дипломатам свои контакты, чтобы их могли проинформировать о той или иной опасности.

В то же время МИД страны призвало своих граждан не находиться вблизи опасных мест и избегать их и при возможности вернуться в Египет.

МИД советует гражданам Египта в Украине проявлять чрезвычайную осторожность, принимать все необходимые меры и обеспечивать необходимые потребности в ожидании ухудшения ситуации, а также рекомендует гражданам готовиться к возвращению домой, чтобы находиться в безопасности,

– говорится в заявлении.

Стоит отметить, что такое заявление уже сделали в Китае – Пекин также призывает своих граждан уехать из Украины из-за ситуации безопасности.

Кроме того, после массированных ракетных обстрелов 10 октября к своим гражданам обращались и в США с призывом уехать из Украины из-за опасности. Таким образом, Египет стал третьей страной мира, которая в этом месяце попросила своих граждан уехать из Украины.

Однако на фоне обстрелов россиян посольства США и стран ЕС не намерены покидать Киев. В частности, на это не повлияло даже то, что во время атаки 10 октября россияне повредили здание немецкого консульства.

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