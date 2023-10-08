В Египте офицер полиции открыл огонь по туристам из Израиля: есть жертвы

В городе Александрия офицер полиции открыл огонь по туристам из Израиля. В результате обстрела есть жертвы.

Об этом СМИ сообщают со ссылкой на собственные источники. Позже в МИД Израиля подтвердили информацию о жертвах.

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Что известно о жертвах в Александрии

Журналисты отмечают, что офицер полиции открыл огонь из личного оружия. Убил двух израильских туристов в Александрии на побережье Средиземного моря к северу от Египта.

Между тем, израильские СМИ сообщили, что турист был убит во время нападения на израильтян в этом городе. Кроме того, корреспондент 14 канала рассказал о стрельбе по автобусу с израильтянами в Александрии.

МИД Израиля заявил, что изучает новости о том, что израильские туристы были застрелены в Египте.

Sky News Arabia пишет, что кроме двух туристов, в результате обстрела погиб один египтянин. Источник отметил, что одна из израильских туристических групп была вблизи святынь Александрии. Полицейский, предназначенный для охраны в этом районе, выстрелил из своего личного оружия. Погибли 2 члена группы и 1 египтянин. Еще один – получил травмы.

По данным СМИ, полицейского уже задержали, а раненого доставили в больницу.

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В МИД уже отреагировали

В Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили информацию о жертвах.

Сегодня утром во время визита группы израильских туристов в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты два гражданина Израиля и местный египетский гид. Еще один израильтянин получил ранение средней степени тяжести,

– рассказали в МИД.

Также отметили, что министерство и посольство Израиля в Каире совместно с Советом национальной безопасности, офисом премьера и армией работают с властями Египта с целью скорейшего возвращения израильских граждан в Израиль.

Обратите внимание! Между Израилем и Египтом напряженные отношения. После вторжения ХАМАС египетские переговорщики предупредили Израиль, что в случае наземной операции в секторе Газа Хезболла вступит в войну.

Это фактически и вышло 8 октября. Хезболла обстреляла израильские позиции с территории Ливана и уже взяла на себя ответственность за это.