Его жизнь была на волоске до сих пор под угрозой, – Мустафа Найем поблагодарил спасателей брата

Политик Мустафа Найем поблагодарил всех людей, которые приложили и прилагают все усилия для того, чтобы защитник Украины Маси Найем встал на ноги.

Брат Мустафы Найема, адвокат и общественный деятель Маси Найем, получил тяжелое ранение на фронте. Как рассказал Мустафа, жизнь Маси по-прежнему находится под угрозой.

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Жизнь Маси Найема была на волоске

В настоящее время медики из больницы Мечникова делают все, чтобы раненый воин выздоровел.

Хочу поблагодарить всех, кто помогает моему брату выбраться из того света. Глубокий поклон вам всем – кто его подобрал, оказал первую помощь, довез до врачей, стабилизировал, доставил в клинику, прооперировал и сейчас делает все, чтобы помочь ему пережить первые, самые опасные дни после операции.

– написал Мустафа Найем.

Также он выразил надежду, что обязательно встретится с каждым, кто сопровождал брата на операционный стол и поблагодарит лично.

Я знаю, что вы выполняли свой долг. Теперь я и вся наша семья в неоплатном долге перед вами.

Жизнь Маси была на волоске и все еще находится под угрозой. Но если бы не все вы, я не смог бы снова взять его за руку и сказать, что люблю,

– добавил он.

Защитник получил тяжелое ранение на фронте

5 июня стало известно, что Маси Найема тяжело ранили в голову и он находится в коме. Его доставили в областную больницу Мечникова в Днепре. 6 июня Маси Найем пришел в себя и рассказал, что одного глаза больше никогда не будет. Но он больше переживает за своего друга, который все еще находится в коме.

Его брат Мустафа Найем посетил раненого и сообщил, что он все помнит и даже шутит. Все знающие Маси убеждены, что его вылечат и поставят на ноги.

Маси Найем защищал украинцев не только на фронте

Маси Найем – известный украинский адвокат, правозащитник и основатель юридической компании Миллер. Он защищал интересы ютуб-канала "Телевидение Торонто", был адвокатом Ульяны Супрун, Дениса Бигуса, свидетелей-друзей Екатерины Гандзюк, а также защищал Сергея Стерненко.

При этом Найем оказывал правовую помощь ветеранам войны России с Украиной.

Сам Маси Найем тоже уже не в первый раз на фронте. В 2015 – 2016 годах он также защищал Украину и был в одной из самых горячих точек – Авдеевской промзоне. Был демобилизован в октябре 2016 года. С Донбасса вернулся с собакой по кличке Бармалей, которую называл "авдеевским борзым".

17 апреля он сообщил о своем возвращении в ряды ВСУ. При этом он добавил, что наконец-то обрел покой. Впоследствии он написал, что ему очень хорошо там, где служит, а "обстрелы бывают, но все мимо".

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