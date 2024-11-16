Вместо суда и СИЗО – на войну: российский z-блогер "Тринадцатый" едет на фронт

Российский "военкор" с псевдонимом "Тринадцатый" едет на войну против Украины. Оккупант подписал контракт с министерством обороны России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Тринадцатый едет на "СВО"

По данным российских журналистов, z-блогер "Тринадцатый", настоящее имя Егор Гузенко, подписал контракт с Минобороны и отправляется на войну.

В российских пабликах указано, что "Тринадцатого" уже освободили из СИЗО, а его уголовное дело приостановлено. По действующим ныне российским законам, уголовное преследование прекращается, если подозреваемый, подсудимый или осужденный заключает контракт с армией.

Как пишут журналисты, ближайшее время Егор Гузенко вернется на фронт в составе одного из штурмовых подразделений вооруженных сил России.



"Тринадцатый" из СИЗО едет на войну в Украину / Фото российских СМИ

Стоит отметить, что самого "Тринадцатого" задержали 5 октября в его родном городе Новопавловске в Ставропольском крае. Его обвинили в применении насилия к полицейскому и отправили в СИЗО на 2 месяца.

С 2015 года Егор Гузенко принимал активное участие в войне на Донбассе, присоединившись к поддерживаемому Москвой незаконному террористическому формированию "ДНР". Также он воевал в Сирии в 2019 году.

В начале 2022 года Гузенко находился под следствием за хулиганство после того, как выстрелил человеку в лицо свето-шумовым патроном из газового пистолета. После полномасштабного вторжения России в Украину Гузенко, как сообщается, снял электронный браслет слежения и уехал в зону боевых действий.

Через свой телеграм-канал он делал противоречивые заявления, выступая за использование ядерного оружия против Украины. Кроме того, он высказывал критику в адрес министерства обороны России и выражал поддержку Евгению Пригожину, основателю ЧВК "Вагнера".