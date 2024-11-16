"Архангел спецназа" улетел в ад: погиб на войне администратор одного из Z-каналов
Российские паблики громко оплакивают гибель оккупанта Егора Капинского. Тот получил известность как администратор Z-канала "Архангел спецназа".
Захватчик с позывным "Щит" отправился в ад во время участия в боевых действиях на Украине, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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"А чего расстроились?"
Отмечается, что оккупант погиб в стрелковом бою во время штурмовых действий на Донецком направлении
Все вы его помните по добрым и веселым "кружочкам", и его фразе "А чего приуныли то?",
– плачется "Архангел спецназа" по своему администратору.
По данным СМИ, речь идет о старшем лейтенанте Егоре Капинском, который окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище.
Ранее украинский проект Evocation.info выяснил, что основателем канала был 26-летний Евгений Жулидов, который служит в 45-й бригаде. Он говорил журналистам, что канал ведет другой человек, а ему "по указанию части запретили" это делать.
К слову, недавно билет на концерт Кобзона приобрел пиарщик прокремлевского певца Шамана пропагандист Антон Коробков-Землянский.