Российские паблики громко оплакивают гибель оккупанта Егора Капинского. Тот получил известность как администратор Z-канала "Архангел спецназа".

Захватчик с позывным "Щит" отправился в ад во время участия в боевых действиях на Украине, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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"А чего расстроились?"

Отмечается, что оккупант погиб в стрелковом бою во время штурмовых действий на Донецком направлении

Все вы его помните по добрым и веселым "кружочкам", и его фразе "А чего приуныли то?",

– плачется "Архангел спецназа" по своему администратору.

По данным СМИ, речь идет о старшем лейтенанте Егоре Капинском, который окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище.

Ранее украинский проект Evocation.info выяснил, что основателем канала был 26-летний Евгений Жулидов, который служит в 45-й бригаде. Он говорил журналистам, что канал ведет другой человек, а ему "по указанию части запретили" это делать.

К слову, недавно билет на концерт Кобзона приобрел пиарщик прокремлевского певца Шамана пропагандист Антон Коробков-Землянский.