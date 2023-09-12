"Сидит и тихонько плачет": сеть растрогал мальчик, пришедший к стелле своего брата-героя
Источник:инстаграмм Вадима Прокопчука
Защищая родную страну погиб Егор Муха с позывным "Грин" из Ровно. Сетью разлетелось фото его младшего братика, пришедшего к стелле с фотографией 19-летнего героя.
Фотографию в сеть выложил Вадим Прокопчук. Кадр с маленьким мальчиком не оставил совершенно никого безразличным. Комментаторы говорят, что едва сдерживают слезы.
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Сидит и тихонько плачет
Так младший брат приходит к старшему брату, которому было 19 лет!!! И он сидит, смотрит и просто тихонько плачет,
– говорится в сообщении.
Мальчик пришел к стеле своего брата Егора Мухи / Фото Вадима Прокопчука
На фотографии мальчик сидит на мостовой перед фотографией Егора. Он положил себе голову на колени и закрыл ее руками, что демонстрирует всю ту боль, которая есть внутри маленького украинца.
В комментариях отметили, что мальчика зовут Васильком. И Егор для него был больше, чем просто старшим братом. Собственно, пользователи сети не могли сдерживать слезы, глядя на эту фотографию:
- Сегодня видела его, он так смотрел в глаза, я едва сдержала слезы;
- Просто разрывается сердце от такого;
- Боже, как больно... какая цена;
- Мы все вовек в долгу перед нашими защитниками! Вечная память героям.
Егор Муха погиб в боях под Бахмутом
- Отметим, что Егор Муха погиб, защищая Родину, 20 мая. Он выполнял боевую задачу под Бахмутом недалеко от населенного пункта Хромово.
- 19-летний защитник был бойцом легендарного батальона "Волки Да Винчи". В батальоне отмечают, что "Грин" был жизнерадостным и искренним, а также верным Украине до последнего вздоха.
- Родился Егор в Ровно. Он получал образование в УПК "Коллегиум", школе №1 и №26. Выучился защитник на помощника машиниста тепловоза и электровоза в Козятинском межрегиональном ВПУ железнодорожного транспорта.
- 18 января 2022 года ему исполнилось 18 лет, а после начала полномасштабного вторжения он пошел добровольцем. Сначала он служил на границе. При этом в 18-летнем возрасте он стал командиром взвода.
- Позже он присоединился к "Волкам Да Винчи". Парень очень гордился и восхищался командиром Дмитрием Коцюбайло и имел возможность послужить под его командованием.