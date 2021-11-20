Ехал в авто: из-за сильного ветра в Польше погиб 35-летний мужчина

В селе Мурованци, что в Польше из-за сильного ветра погиб человек. По данным спасателей трагедия произошла из-за падения дерева на автомобиль.

Пожарные за сутки более пяти сотен раз ликвидировали последствия сильного ветра. Непогода свирепствовала в пятницу, 19 ноября.

Читайте также В центре Львова водитель маршрутки сбил на переходе 2 женщин: тело одной провез через пол города

В Польше из-за ветра дерево упало на авто: погиб человек

В Государственной пожарной службе рассказали, что за последние сутки (речь идет о 19 ноября) они:

520 раз выезжали на вызов, чтобы ликвидировать последствия сильного ветра;

больше всего случаев зафиксировано в двух регионах – 320 в Поморском и 44 – в Западнопоморском.

К сожалению, зафиксирован один погибший и один раненый,

– рассказал спикер Государственной пожарной службы.

Кшиштоф Баторский пояснил, что человек в Слупском уезде погиб в результате падения дерева на легковой автомобиль.

Автомобиль ехал по дороге, когда на него упало дерево

Польские Wiadomości сообщили, что трагедия произошла тогда, когда авто двигалось по дороге ориентировочно в 21 час 19 ноября.

В результате этого инцидента погиб 35-летний мужчина, а его спутник получил ранения,

– сообщило издание.

Чтобы ликвидировать последствия непогоды на место направили 4 пожарные бригады.



В Польше из-за сильного ветра дерево упало на авто / Фото PAP / PSP Słupsk

Накануне, 19 ноября, в Институте метеорологии и водного хозяйства объявили предупреждение первой и второй степени из-за сильных порывов ветра в 6 воеводствах. Издание поясняет, что:

предупреждение первой степени предполагает, что могут возникнуть опасные метеорологические явления, которые могут привести к материальному ущербу и угрозе здоровью и жизни;

второй степени – что явления могут усиливаться и становиться более опасными.

Кстати, синоптики на 20 ноября прогнозируют сильный ветер и дождь. Порывы ветра будут достигать 50 – 70 километров в час.

Последние инциденты в Польше: кратко