Ехал в авто: из-за сильного ветра в Польше погиб 35-летний мужчина
Источник:RMF24
В селе Мурованци, что в Польше из-за сильного ветра погиб человек. По данным спасателей трагедия произошла из-за падения дерева на автомобиль.
Пожарные за сутки более пяти сотен раз ликвидировали последствия сильного ветра. Непогода свирепствовала в пятницу, 19 ноября.
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В Польше из-за ветра дерево упало на авто: погиб человек
В Государственной пожарной службе рассказали, что за последние сутки (речь идет о 19 ноября) они:
- 520 раз выезжали на вызов, чтобы ликвидировать последствия сильного ветра;
- больше всего случаев зафиксировано в двух регионах – 320 в Поморском и 44 – в Западнопоморском.
К сожалению, зафиксирован один погибший и один раненый,
– рассказал спикер Государственной пожарной службы.
Кшиштоф Баторский пояснил, что человек в Слупском уезде погиб в результате падения дерева на легковой автомобиль.
Автомобиль ехал по дороге, когда на него упало дерево
Польские Wiadomości сообщили, что трагедия произошла тогда, когда авто двигалось по дороге ориентировочно в 21 час 19 ноября.
В результате этого инцидента погиб 35-летний мужчина, а его спутник получил ранения,
– сообщило издание.
Чтобы ликвидировать последствия непогоды на место направили 4 пожарные бригады.
В Польше из-за сильного ветра дерево упало на авто / Фото PAP / PSP Słupsk
Накануне, 19 ноября, в Институте метеорологии и водного хозяйства объявили предупреждение первой и второй степени из-за сильных порывов ветра в 6 воеводствах. Издание поясняет, что:
- предупреждение первой степени предполагает, что могут возникнуть опасные метеорологические явления, которые могут привести к материальному ущербу и угрозе здоровью и жизни;
- второй степени – что явления могут усиливаться и становиться более опасными.
Кстати, синоптики на 20 ноября прогнозируют сильный ветер и дождь. Порывы ветра будут достигать 50 – 70 километров в час.
Последние инциденты в Польше: кратко
- В октябре в регионе Нижняя Силезия в Польше пронеслись ураганы. В результате непогоды погибли 4 человека, один из которых – гражданин Украины.
- В начале октября на трассе между польскими городами Люблином и Варшавой произошла авария. В результате ДТП погиб 23-летний украинец, который рисовал разметку на дороге.
- 24 октября в Люблине нашли тело студента из Украины. Предварительно известно, что причина смерти – падение с высоты.