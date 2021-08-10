Ехал на велосипеде и играл гимн: украинец установил необычное достижение
Источник:фейсбук Ксюши Машковой
Житель Николаевской области установил необычный рекорд. Мужчина проехал на старом велосипеде почти 600 километров. При этом он на свирели играл гимн Украины.
Инструмент мужчина сделал самостоятельно из пластиковых трубок. Свирель он прикрепил к своему старому велосипеду. Необычное достижение установил Владислав Козаченко.
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Украинец установил интересное достижение
Козаченко начал свой путь 5 августа в Первомайске Николаевской области. Маршрут мужчина закончил через 3 дня в Тернополе. Всего он преодолел почти 600 километров.
Придумал то, что умею лучше всего. А лучше всего я умею ездить на велосипеде и играть на свирели. Появилась такая идея,
– рассказал Козаченко.
Свой заезд мужчина посвятил 30 годовщине Независимости Украины. Свое достижение он планировал зарегистрировать. Впрочем, в Национальном реестре рекордов Украины заявку Козаченко не захотели принимать.
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