Ехать из города не надо, но проверьте укрытия, – Садовый львовянам

Необходимости ехать из Львова 8 и 9 мая нет. Андрей Садовый призвал местных позаботиться об укрытии на случай воздушной тревоги.

В то же время, мэр Львова дал советы жителям города. В частности, призвал не доверять российским новостям и сообщениям в пропагандистских телеграм-каналах.

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"Никуда из города ехать не надо. Не тратьте горючее", – написал городской глава Львова.

Пойдите и проверьте, доступно ли ваше укрытие. Если оно закрыто, то всеми возможными методами, включая звонок в полицию, обеспечьте себе укрытие,

– добавил Андрей Садовый.

Обратите внимание, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовили рекомендации по 8 и 9 мая. Именно в этот период россияне могут увеличить количество ракетных обстрелов и других провокаций.

Опасность 8 – 9 мая: что нужно знать

С начала полномасштабной войны 24 февраля в Украине ни на день не останавливались активные боевые действия. Однако 9 мая, когда в России празднуют так называемый день "победобесия", может стать особенно опасным во всех регионах нашего государства.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что 9 мая действительно ожидают массированного обстрела, причем всей территории Украины. В то же время, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в этот день могут активизироваться российские диверсанты.

Кроме того, впервые с 2010 года во время парада над Кремлем появится воздушный командный пункт Ил-80, который называют самолетом судного дня. В Reuters считают, что так Путин пошлет Западу предупреждение.

В то же время, Путин на параде может объявить общенациональную мобилизацию и войну против Украины (поскольку сейчас россиянам говорят только о "спецоперации"). Однако Владимир Зеленский успокоил украинцев: "Для нас это ничего не меняет. Для нас война уже длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней".

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