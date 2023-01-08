Скоро снова будем вместе, – "Пташка" из "Азовстали" показала архивные видео из Мариуполя

Российские убийцы разрушили и оккупировали Мариуполь в Донецкой области. Украинская защитница показала кадры из довоенного города.

Видео распространила медикиня Екатерина "Пташка" Полищук. Она отметила, что скучает по городу.

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"Мой славный Мариуполь. Как я скучаю по тебе. Я не скучаю, я ненавижу всем сердцем каждого, кто ступил на твою землю с черным сердцем и целью захватить. Вы забрали все, даже волю. Но огонь в сердце не погаснет даже под вашим игом ! Мариуполю, скоро снова будем вместе!", – написала "Пташка".

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Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 7 января рассказал, что в городе, несмотря на оккупацию, есть партизанское движение. По его словам, с главной площади кто-то срезал русский флаг.

Мариупольское сопротивление поздравляет с Рождеством Украину и говорит, что в росте в городе что-то с лицом, – отметил Андрющенко.

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