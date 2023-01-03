"Пташка" из Азовстали поделилась проникновенным стихом, написанным в российском плену

Оказалось, что у известной украинской защитницы Мариуполя, по позывному "Пташка", есть способность к написанию стихов. В своих социальных сетях девушка опубликовала видео, где декламирует поэзию. В произведении говорится, в частности, о величии Украины и мести врагам.

В историю Украины Екатерина Полищук войдет как защитница "Азовстали", девушка с невероятным голосом, а также поэтесса. Слова, которые произносит "Пташка" в своих стихах, хочется навеки запечатлеть в памяти, они вдохновляют и побуждают к борьбе.

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Стихотворение-молитва, написанная в плену

Как отметила Екатерина, поэзию она писала даже в тюремных стенах, в частности, после того, как пережила ад. Фактически это искусство стало для нее тем, что зажигало сердце и заставляло бороться, несмотря на все трудности.

Я изучила его (стих – 24 Канал) и молилась им каждое утро и каждую ночь все четыре месяца, со слезами и бешеным стуком воспаленного сердца. Выделите минуту сорок на его просмотр. Это стихотворение всей моей жизни, потому что много написать не могла и каждое слово – я,

– написала Полищук.

Кроме того, она констатировала, что это стихотворение пульсирует в ее жилах. Оно вибрирует в ее висках и течет из ее глаз, уходя в бой. В поэзии возвышается дух украинской армии, казачества, а также упоминается, что мы непременно отомстим нашим врагам.

"Пташка" читает свое мощное стихотворение, написанное в плену: смотрите видео

Полищук пела в центре Киева

Об освобождении "Пташки" и десятка других "азовцев" из вражеского плена стало известно 21 сентября 2022 года . К тому времени с мая наши воины и медики были пленными террористического государства, называющего себя Россией. В то же время важно помнить, что до сих пор многие защитники "Азовстали" находятся в плену.

К этой теме напомним, что недавно Екатерина Полищук спела на Софийской площади песню "Ой, у лузі червона калина". Следует сказать, что голос у "Пташки" чрезвычайно мощный. С помощью него она подбадривала собратьев, когда были жесткие бои за Мариуполь весной 2022 года.