Девочка – раненая, сбоку в луже крови лежала мама: жуткая история спасения в Мариуполе

Больше года Мариуполь под оккупацией российских захватчиков. Россияне оцепили город с первых дней полномасштабного вторжения. Мариупольчанка Екатерина Сухомлинова рассказала о пережитых ужасах.

Общаясь с журналистами, она вспомнила историю, которая ей больше запечатлелась в памяти. Екатерина Сухомлинова рассказала о раненой девочке и ее матери, которая в метрах 8 лежала в луже собственной крови.

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Спасла 15-летнюю девочку

Екатерина Сухомлинова – депутат городского совета, спасительница, волонтер и координатор Центра имени Лемкина, который занимается документированием российских военных преступлений в Украине.

Больше всего запечатлелось ей в памяти 15 марта 2022 года. Это был последний день ее пребывания на левом берегу Мариуполя. Екатерина вспоминает, как увидела девочку 15 – 16 лет, которую звали Лера. Она сидела у разбомбленной машины, в которой был ее отчим. Он не подавал никаких признаков жизни. А в 8 метрах от автомобиля лежала мать девочки в луже крови.

Сама девочка была ранена, у нее свисала одна ручка. Ее мама была жива, но я понимала, что не спасу двоих. Надо было идти пешком. Бомбили постоянно,

– вспоминает она.

По словам Екатерины, мать девочки попросила взять ее рюкзак с документами. Она сказала, что в нем есть деньги и немного еды. После этого волонтерка перебралась с ребенком в подъезд одного из домов.

Разрезала окровавленную толстовку девочки, перевязала руку. Отвернула толстовку, открылось ранение шеи осколком. Она потеряла много крови. К счастью, остался последний компресс для ампутантов. Намотала его, быстро одела Леру, потому что был мороз -10,

– продолжает она.

Екатерина вспоминает, что девочка была худенькой, маленькой и теряла сознание. Она добавила, что не знала, как под обстрелами дотащить Леру в больницу. В то же время она понимала, что никогда не простит, если ребенок замерзнет и умрет от потери крови.

Вдоль дороги лежали совершенно изуродованные погибшие, без частей тела. Бог дал мне сил, донесла. Когда передала Леру врачам, оставила в кармане толстовки свой номер телефона и соцсети. В тот же день я вернулась к месту, откуда взяла Леру. Искала ее маму. Не нашла,

– отметила она.

Екатерину спросили, нашла ли ее Лера. Она рассказала, что да. Девочка поблагодарила за спасение. Что касается ее мамы, то ее, к счастью, тоже удалось спасти.