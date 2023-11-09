Девочка – раненая, сбоку в луже крови лежала мама: жуткая история спасения в Мариуполе
Источник:Sestry
Больше года Мариуполь под оккупацией российских захватчиков. Россияне оцепили город с первых дней полномасштабного вторжения. Мариупольчанка Екатерина Сухомлинова рассказала о пережитых ужасах.
Общаясь с журналистами, она вспомнила историю, которая ей больше запечатлелась в памяти. Екатерина Сухомлинова рассказала о раненой девочке и ее матери, которая в метрах 8 лежала в луже собственной крови.
Читайте также Депортированный из Мариуполя украинский 17-летний подросток получил в России повесткуДля понимания! Екатерина Сухомлинова – депутат городского совета, спасительница, волонтер и координатор Центра имени Лемкина, который занимается документированием российских военных преступлений в Украине.
Спасла 15-летнюю девочку
Больше всего запечатлелось ей в памяти 15 марта 2022 года. Это был последний день ее пребывания на левом берегу Мариуполя. Екатерина вспоминает, как увидела девочку 15 – 16 лет, которую звали Лера. Она сидела у разбомбленной машины, в которой был ее отчим. Он не подавал никаких признаков жизни. А в 8 метрах от автомобиля лежала мать девочки в луже крови.
Сама девочка была ранена, у нее свисала одна ручка. Ее мама была жива, но я понимала, что не спасу двоих. Надо было идти пешком. Бомбили постоянно,
– вспоминает она.
По словам Екатерины, мать девочки попросила взять ее рюкзак с документами. Она сказала, что в нем есть деньги и немного еды. После этого волонтерка перебралась с ребенком в подъезд одного из домов.
Разрезала окровавленную толстовку девочки, перевязала руку. Отвернула толстовку, открылось ранение шеи осколком. Она потеряла много крови. К счастью, остался последний компресс для ампутантов. Намотала его, быстро одела Леру, потому что был мороз -10,
– продолжает она.
Екатерина вспоминает, что девочка была худенькой, маленькой и теряла сознание. Она добавила, что не знала, как под обстрелами дотащить Леру в больницу. В то же время она понимала, что никогда не простит, если ребенок замерзнет и умрет от потери крови.
Вдоль дороги лежали совершенно изуродованные погибшие, без частей тела. Бог дал мне сил, донесла. Когда передала Леру врачам, оставила в кармане толстовки свой номер телефона и соцсети. В тот же день я вернулась к месту, откуда взяла Леру. Искала ее маму. Не нашла,
– отметила она.
Екатерину спросили, нашла ли ее Лера. Она рассказала, что да. Девочка поблагодарила за спасение. Что касается ее мамы, то ее, к счастью, тоже удалось спасти.