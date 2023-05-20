Дочь Лаврова на свадьбе в Грузии: страну всколыхнули протесты, президент выступила с заявлением
Источник:Mtavari
Российские оккупанты тысячами "пакетизируются" на фронте. Тем временем дети путинских приспешников продолжают наслаждаться жизнью.
Грузинские СМИ заявили, что находящаяся под санкциями дочь Лаврова прибыла в Грузию на свадьбу к брату своего мужа. Он запланировал грандиозное празднование в Кахетии.
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Винокурова решил сыграть свою свадьбу в Кахетии – историческом крае на востоке Грузии. Расписка проходила в Тбилиси, а затем гости соберутся на роскошное празднование в пятизвездочный отель Kvareli Lake Resort. По данным СМИ, его закрыли еще за два дня до приема постояльцев.
Чтобы выяснить, прибыла ли Екатерина в гостиницу, туда под видом курьера позвонил журналист. Мужчина заявил, что на имя дочери Лаврова заказали букет цветов, и попросил уточнить, прибыла ли уже гостя. На это отели ответили, что букет можно доставлять.
Тем временем в отеле опровергли, что там живет кто-нибудь с фамилией "Лавров".
В Грузии начались протесты
Грузины не в восторге от такого визита. У Kvareli Lake Resort люди собрались на протест. Они не хотят видеть подсанкционную дочь Лаврова в Грузии.
Участие в протесте приняли грузинские активисты и оппозиционные политики. Их лозунгом стало "россиянам в Грузии нет места". Протестующие требуют, чтобы российские граждане немедленно покинули территорию Kvareli Lake Resort.
Правоохранители начали задерживать протестующих. Сообщается о 16 задержанных.
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Свадьбу отменили
В то же время, похоже, дочери Лаврова не удастся погулять на свадьбе. Саломе Зурабишвили – президент Грузии – заявила, что мероприятие отменили.
"О сегодняшнем инциденте я получила сообщение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые собирались гулять свадьбу уехали, и свадьбы сегодня не состоится", – подчеркнула президентка.
Она назвала это победой общества.
Что ж, цивилизованный мир все больше очищается от россиян. Скоро дочь Лаврова сможет посетить разве что Тулу или Ростов.