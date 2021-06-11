Экс-нардеп Крючков пришел на заседание суда о разворованных миллионах пьяный

Бывшего нардепа Дмитрия Крючкова правоохранители подозревают в хищении денег "Запорожьеоблэнерго". Экс-парламентарий 11 июня пришел в суд в нетрезвом состоянии. Поэтому заседание пришлось перенести на другую дату.

В начале заседания Высшего антикоррупционного суда председательствующий судья Виктор Ногачевский заявил, что Крючков опоздал почти на пол часа.

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Крючков пришел в суд пьяный

Все же прибыв на заседание, Крюков вошел в помещение зала суда нетвердой походкой, у него были покрасневшие глаза. Судья попросил обвиняемого подняться и предоставить объяснение этому.

В ответ экс-нардеп признался, что накануне употреблял алкоголь, потому что "был на дне рождении".

Ногачевский поинтересовался, сколько Крючков выпил и что именно употреблял. Экс-нардеп ответил, что празднование, мол, закончилось после 01:00, а он выпил 300 граммов водки.

Кроме того, судья отметил, что у экс-нардепа даже изменилось речи.

Я помню, какой вы были на других заседаниях, мы заслушивались вашими показаниями, а сегодня (11 июня – 24 июня) у вас язык заплетается. Как вы планировали участвовать в заседании,

– спросил Ногачевский.

Судебное заседание перенесли

Он добавил, что обвиняемый до сих пор находится в состоянии алкогольного опьянения и не сможет должным образом осуществлять свою защиту. Поэтому судебное заседание решили перенести на другую дату.

Следующее заседание – 12 июля, в 09:00. Будем надеяться, все будут здоровы. Там около 7 июля. Я уже переживаю, это Ивана (праздник – 24 канал). Вы нормально будете? Не Иванович будто,

– добавил Ногачевский.

12 июля украинцы чтят память апостолов Петра и Павла.

Также судья отметил, что высшие специализированные суды не являются среди субъектов, которые могут привлечь к ответственности за неуважение к суду.

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