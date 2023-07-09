Пытали психологически: мама двух воинов "Азова" пережила плен и гибель сына

Услышав историю Елены Марченко из Мариуполя, трудно оставаться равнодушным. Она мама двух сыновей из батальона "Азов". Старший Кирилл погиб в боях за Украину, младший Николай продолжает защищать родную землю от оккупантов.

После начала широкомасштабной войны Елена пыталась уехать из города, однако попала во вражеский плен. Свою же мать во время блокады города женщина вынуждена была хоронить во дворе дома.

Смотрите также 500 дней – 500 бессонных ночей: какими были главные битвы Украины и что нас ждет впереди

Пишите "хоть немного"

Сыновья Елены начали защищать Украину с 2014 года. Много родителям они не рассказывали о войне, ведь берегли их. Кстати, родился Кирилл в 1991 году, а младший – Николай – через 1 год и 4 месяца.

Когда в 2014 году началась война, они подали документы в "Азов". У нас с отцом не спрашивали, просто поставили перед фактом. Нам не оставалось ничего, как поддержать их, хотя было очень страшно – это ведь война, на которой убивают,

– рассказала женщина.

Также, по ее словам, когда началась Широкинская операция, ребята скрылись – с ними не было связи. Елена лишь спустя некоторое время благодаря радио узнала, что "Азов" ушел в контрнаступление, которое тогда спас Мариуполь в Донецкой области от российских обстрелов.

Женщина просила сыновей писать ей хоть немного: "Если нет возможности говорить, то просто – слово. И так и было, я к этому привыкла". Однако вообще, то, что ей пришлось пережить, очень страшно.

Блокада, смерть мамы и сына, плен

Несмотря на уговоры сыновей, Елена решила не уезжать из родного Мариуполя после 24 февраля 2022 года. К тому же у нее была 78-летняя мама, которая на отрез отказывалась эвакуироваться. Своими глазами Елена видела как горят дома, соседние квартиры, слышала обстрелы и вынуждена была 6 дней жить в подвале.

Россияне говорили (когда вошли в город – 24 Канал), что все трупы – кто умирает, кого убивают – выносите во двор, они будут их забирать и хоронить в братских могилах. Но ведь об этом и речи не могло быть, я хотела маму потом перезахоронить,

– рассказала Елена о 29 марта: день, когда умерла ее мать.

Кроме того, из-за этой войны женщине пришлось прощаться с собственным сыном Кириллом. В последний раз она его видела 5 марта. Впоследствии только она узнала, что он погиб во время выполнения важной боевой задачи в результате вражеского авиаудара.

"На блокпосту (когда Елена пыталась уехать из Мариуполя – 24 Канал) россияне сказали мне, что один ваш сын погиб. Я, конечно, очень плакала. Я не боялась, что нас задержали – мне было просто все равно. Была истощена температурой, Мариуполем, всем", – вспомнила женщина и отметила, что ее отвезли с мужем в 77-ю колонию, где она пробыла 8 месяцев.

Физически нас не трогали, ни меня, ни мужа. А вот психологически – пытали, издевались очень сильно. Говорили, что мы воспитали двух террористов, что "Азов" в России приравнивается к террористической организации. И что мы будем осуждены по их законам. Что мы будем сидеть.

Смотрите также Преврати свой "Гнев" в оружие: для чего в Нацполиции создали штурмовую бригаду

Вспомним напоследок, что 6 июля из российского плена вернулось 47 украинцев, которые, в частности, защищали весной 2022 Мариуполь от захватчиков. Собственно, домой приехали два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали".