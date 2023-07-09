Після початку широкомасштабної війни Олена намагалася виїхати з міста, проте потрапила у ворожий полон. Свою ж мати під час блокади міста жінка змушена була ховати на подвір'ї будинку.

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Пишіть "хоч трішечки"

Сини Олени почали захищати Україну від 2014 року. Багато батькам вони не розповідали про війну, адже берегли їх. До речі, народився Кирило у 1991 році, а молодший – Микола – через 1 рік і 4 місяці.

Коли у 2014-му почалася війна, вони подали документи до "Азову". У нас із батьком не питали, просто поставили перед фактом. Нам не залишалося нічого, як підтримати їх, хоч було дуже страшно – адже це війна, на якій вбивають,

– розповіла жінка.

Також, за її словами, коли почалася Широкинська операція, хлопці зникли – з ними не було зв'язку. Олена лише через деякий час завдяки радіо дізналася, що "Азов" пішов в контрнаступ, який тоді врятував Маріуполь на Донеччині від російських обстрілів.

Жінка просила синів писати їй хоч трішечки: "Якщо немає змоги говорити, то просто – одне слово. І так і було, я до цього звикла". Однак загалом те, що їй довелось пережити є дуже страшно.

Блокада, поховання мами й сина, полон

Попри вмовляння синів, Олена вирішила не виїжджати з рідного Маріуполя після 24 лютого 2022 року. До того ж у неї була 78-річна мама, що на відріз відмовлялась евакуйовуватись. Власними очима Олена бачила як горять будинки, сусідні квартири, чула обстріли та змушена була 6 днів жити в підвалі.

Росіяни казали (коли зайшли в місто – 24 Канал), що всі трупи – хто вмирає, кого вбивають – виносьте на подвір'я, вони будуть їх забирати й ховати у братських могилах. Але ж про це й мови не могло бути, я хотіла маму потім перепоховати,

– розповіла Олена про 29 березня: день, коли померла її мати.

Окрім того, через цю війну жінці довелось прощатись з власним сином Кирилом. Востаннє вона його бачила 5 березня. Згодом лише вона довідалась, що він загинув під час виконання важливого бойового завдання, внаслідок ворожого авіаудару.

"На блокпосту (коли Олена намагалася виїхати з Маріуполя – 24 Канал) росіяни сказали мені, що один ваш син загинув. Я, звісно, дуже плакала. Я не боялася, що нас затримали – мені було просто все одно. Була виснажена температурою, Маріуполем, усім", – пригадала жінка та зазначила, що її відвезли з чоловіком у 77 колонію, де вона пробула 8 місяців.

Фізично нас не чіпали, ні мене, ні чоловіка. А ось психологічно – катували, знущалися дуже сильно. Казали, що ми виховали двох терористів, що "Азов" в Росії прирівнюється до терористичної організації. І що ми будемо осуджені за їхніми законами. Що ми будемо сидіти.

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Згадаємо наостанок, що 6 липня з російського полону повернулось 47 українців, які, зокрема, захищали весною 2022 року Маріуполь від загарбників. Власне, додому приїхали двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі".