В Полтаве попрощались с защитницей Украины Еленой Побережной

Украина, к сожалению, продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. Среди них – Елена Побережная.

3 июля в Свято-Успенском кафедральном соборе Православной Церкви Украины состоялось прощание с павшей защитницей Украины Еленой Побережной, передает 24 Канал со ссылкой на Полтавский городской совет.

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Горькая потеря

Солдат Елена Сергеевна Побережная родилась 16 декабря 1985 года, проживала в Полтаве. Женщина проходила службу в должности повара столовой взвода материального обеспечения.

3 сентября 2024 года во время прохождения военной службы получила травму, от которой умерла 1 июля 2025 года в больнице.

В совете отметили, что Елена Побережная была верна военной присяге, проявила стойкость и мужество, достойно защищала территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Прощание с Еленой Побережной / Фото Полтавский городской совет

Напомним, что на войне погиб Роман Орищенко, один из лидеров Пласта и соавтор Самообороны Майдана, командир взвода 72 бригады. Орищенко был активным организатором Евромайдана и Самообороны, получил орден "За мужество" за свою деятельность.