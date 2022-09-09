За время правления Елизавета II встретилась с 14 президентами США: в Белом доме показали фото

За 70 лет своего исторического правления королева Елизавета II встретилась с 14 американскими президентами. В Белом доме почтили память монархини.

Появились архивные фотографии королевы, на которых она изображена с лидерами США. Их показали в Белом доме.

Важно Обложки британских СМИ пестрят фото с Елизаветой: подборка

Елизавета II встретилась с 14 президентами США

На банкете в Букингемском дворце, устроенном в честь приезда президента Джона Кеннеди (справа) и его супруги Жаклин Кеннеди (вторая слева). Слева – муж Елизаветы II принц Филипп.



Королева на банкете в Букингемском дворце / фото Белый дом

Королева и тогдашний премьер-министр Эдвард Хит на встрече с президентом Ричардом Никсоном (второй справа) и его женой Пэт (справа) в Чекерсе – официальной загородной резиденции британского премьера.



Королева на встрече с президентом Ричардом Никсоном / фото Белый дом

Другие архивные фото монархини с американскими президентами / фото Белый дом

Смерть Елизаветы II: что известно

О смерти королевы Елизаветы II официальный аккаунт The Royal Family сообщил вечером 8 сентября. В течение дня поступали тревожные новости о самочувствии Ее Величества.

Родные королевы Елизаветы II прибыли в Балморал около 18:00. В частности, на борту частного самолета находились сыновья королевы принц Эдвард, принц Эндрю и внук королевы принц Уильям.

К тому времени принц Чарльз с женой Камиллой уже были в Шотландии. Обратите внимание, что именно принц Чарльз станет следующим королем Великобритании.

Со скорбью и поддержкой также выступили супруги Зеленские – президент Украины выразил искренние соболезнования всем подданным монархии и королевской семье.

Украинские звезды и пользователи сети уже отреагировали на смерть легендарной королевы. Они заметили, что такой, как она, больше не будет.

На смерть королевы отреагировал президент США Джо Байден. Он сказал, что Елизавета II "определила эпоху". Также словами соболезнования поделился Борис Джонсон, недавно сложивший обязанности премьер-министра Великобритании.

Принц Гарри вскоре прибыл в замок Балморал. На сайте фонда Гарри и Меган Archewell размещена дань со словами: "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II 1926 – 2022".

Принц Уильям теперь наследник престола. Он вместе с женой Кейт Миддлтон приняли титулы герцогов Корнуольских.

Стоит посмотреть – В ОП отреагировали на смерть Елизаветы II: смотрите видео