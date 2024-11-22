Парижский вуз и смена документов: СМИ узнали детали о возможной внебрачной дочери Путина

Елизавета Кривоногих, или Луиза Розова, активно вела страницы в соцсетях, пока о ней не узнали СМИ в 2020 году. Она закрыла соцсети, поэтому журналисты выяснили, чем девушка занималась после этого.

24 Канал передает подробности со ссылкой на "Таблоид".

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Что известно о еще одной возможной дочери Путина

Светлана Кривоногих, подруга Путина с 1990-х, может иметь от него дочь. Раньше в свидетельстве о рождении девушки было отчество Владимировна, теперь же – Олеговна. С лета 2021-го ребенка официально зовут Елизавета Олеговна Руднова, с намеком на Олега Руднова, близкого друга Путина. Мужчина умер в 2015 году.

Но дни рождения Рудновой и Кривоногих совпадают – 3 марта 2003 года. Это журналисты обнаружили во взломанной хакерами российской сети Sirena Travel, которая содержит информацию об авиаперелетах (в 2021 году Руднова покупала билет на самолет).



Елизавета Кривоногих (Руднова) – возможная дочь Путина / Скриншот "Таблоид"

Девушка училась в ICART Paris – школе менеджмента в культурно-художественной отрасли. Это французский частный вуз. Впрочем, она не закончила обучение, вероятно, вернувшись в Россию с началом полномасштабной войны. Светлане Кривоногих пришло письмо от учебного заведения, где указано, сколько проучилась у них Елизавета Руднова.

Некоторые из преподавателей узнали Елизавету по фото, но отказался комментировать. Одна из учениц сказала, что знает, кто ее отец. И добавила, что однокурсница была "милой". Администрация школы сослалась на конфиденциальность данных и не привела деталей.

Луизой Розовой девушка назвалась в 2021 году, когда играла диджей-сет в Москве. В клуб она приехала на машине с правительственными номерами, а охрана запретила журналистам вести съемку.

Девушка-загадка приедет к нам из северной столицы (Санкт-Петербурга, – 24 Канал), чтобы отыграть свой первый диджей-сет. Ждем всех любителей Бейонсе, Рианны, фэнси лайфстайла и коктейлей с блестками,

– так анонсировали мероприятие в сети.

Тогда она не сказала прямо, является ли дочерью Путина, – говорила, что хочет создать собственный бренд одежды. На расследование медийщиков сказала, что неприятно, когда копаются в ее жизни. Из-за этого она якобы несколько дней "была в прострации".