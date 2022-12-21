Как и когда будет светить главная елка Украины: столичные власти рассказали детали
В Киеве уже установили главную елку страны. Ее постараются включать вечером, чтобы горожане и гости столицы могли почувствовать праздничное настроение.
Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал секретарь горсовета Владимир Бондаренко, сообщает 24 канал.
К теме В Киеве зажгли главную елку
Как включать огни на главной елке страны
По словам Бондаренко, елка на Софийской площади будет сиять на Новый год и Рождество.
Будем пытаться включать ее по вечерам, чтобы киевляне все-таки могли почувствовать элемент праздника. Вместе с тем я уделю внимание, что в столице продолжает действовать режим комендантского часа. Скорее всего, он будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет,
– подчеркнул секретарь горсовета.
Киевляне смогут подойти к елке, однако они должны соблюдать правила безопасности.
"Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги", – подытожил Бондаренко.
Кратко о главной елке страны
- 17 декабря главную елку страны смонтировали и даже на время засветили. Официальная церемония открытия прошла 19 декабря. Зеленая красавица будет стоять на Софийской площади.
- Также в Киеве установят миниатюрную копию главной новогодней елки. Посмотреть на нее можно будет у станции метро "Театральная".
- На железнодорожном вокзале столицы также приступили к установке новогодней елки. Чтобы не тратить электроэнергию, подсветка праздничного деревца будет осуществляться с помощью специального генератора-велотренажера.