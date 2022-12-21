Как и когда будет светить главная елка Украины: столичные власти рассказали детали

В Киеве уже установили главную елку страны. Ее постараются включать вечером, чтобы горожане и гости столицы могли почувствовать праздничное настроение.

Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал секретарь горсовета Владимир Бондаренко, сообщает 24 канал.

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Как включать огни на главной елке страны

По словам Бондаренко, елка на Софийской площади будет сиять на Новый год и Рождество.

Будем пытаться включать ее по вечерам, чтобы киевляне все-таки могли почувствовать элемент праздника. Вместе с тем я уделю внимание, что в столице продолжает действовать режим комендантского часа. Скорее всего, он будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет,

– подчеркнул секретарь горсовета.

Киевляне смогут подойти к елке, однако они должны соблюдать правила безопасности.

"Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги", – подытожил Бондаренко.

Кратко о главной елке страны